Atresmedia Cine presenta potentes proyectos con Belén Rueda, Javier Gutiérrez o Paco León como protagonistas

Belén Rueda, Javier Gutiérrez y Paco León en la presentación de Atresmedia Cine en el 73 Festival de San Sebastián. Lander Larrañaga Atresmedia San Sebastián

Atresmedia Cine ha celebrado este pasado martes 23 de septiembre sus 25 años como referente de la industria cinematográfica española. Lo ha realizado dentro del marco de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

La presencia de Atresmedia es ya una cita tradicional en el Zinemaldia. La productora de Atresmedia reunió a representantes del sector para hacer balance de su trayectoria y avanzar los títulos que marcarán su futuro inmediato. BLUPER estuvo presente en la presentación.

El acto, moderado por el periodista David Martos, estuvo encabezado por Jaime Ortiz de Artiñano, director general de Atresmedia Cine. La presentación contó con la participación de David Trueba, David Verdaguer y Amaia Salamanca, director y protagonistas de Siempre es invierno.

No fueron los únicos que abanderaron la presentación. Estuvieron también Arantxa Echevarría y Belén Rueda, directora y protagonista de Cada día nace un listo; la productora María Luisa Gutiérrez, de Bowfinger International Pictures.

También estuvo Ousman Umar, cuya historia real es la base de Viaje al país de los blancos. Daniel Castro y Javier Gutiérrez, director y protagonista de El profesor, y Marcel Barrena, Paco León y Carolina Yuste, director y protagonistas de La Roja.

Foto de familia del 25 aniversario de Atresmedia Cine en el 73 Festival de San Sebastián. Lander Larrañaga Atresmedia San Sebastián

Al evento asistieron los principales agentes de la industria, entre ellos Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine; Ignasi Camós, director general del ICAA, y José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián.

En un entorno cambiante donde las ventanas de exhibición evolucionan rápidamente, Atresmedia Cine ha mantenido una línea clara de defensa del cine en salas. Todas sus producciones están concebidas para ser disfrutadas en la gran pantalla, con propuestas que abarcan todos los géneros y apuestan por el entretenimiento, la emoción y la conexión con el gran público.

David Verdaguer, Amaia Salamanca y Carolina Yuste en la presentación de Atresmedia Cine en el 73 Festival de San Sebastián. Lander Larrañaga Atresmedia San Sebastián

Las películas de Atresmedia Cine han protagonizado algunos de los mayores éxitos comerciales del cine español reciente, atrayendo a decenas de millones de espectadores a las salas. Esta conexión sostenida con el público ha sido uno de los pilares de su identidad.

La colaboración con Santiago Segura ha sido especialmente significativa, con títulos como Torrente 3 superando los tres millones de espectadores, y la saga Padre no hay más que uno consolidándose como fenómeno intergeneracional.

En plena pandemia, Padre no hay más que uno 2 fue la película más taquillera del año 2020, logrando más de 12 millones de euros de recaudación pese a las restricciones sanitarias.

David Trueba, Arantxa Echevarría y Marcel Barrena en la presentación de Atresmedia Cine en el 73 Festival de San Sebastián. Lander Larrañaga Atresmedia San Sebastián

El éxito comercial ha venido acompañado de una sólida trayectoria de reconocimiento institucional. Atresmedia Cine acumula 50 Premios Goya, incluyendo dos a Mejor Película: La isla mínima y La infiltrada, además de múltiples reconocimientos en los Premios Feroz, Gaudí, Forqué o el Círculo de Escritores Cinematográficos.

A nivel internacional, Vicky Cristina Barcelona le valió un Oscar a Penélope Cruz y Klaus fue nominada a Mejor Película de Animación por la Academia de Hollywood.