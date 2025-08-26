'Las hijas de la criada', la adaptación del best-seller de Sonsoles Ónega, lanza su esperado póster oficial

Las hijas de la criada, nueva serie original para el prime time de Antena 3, desvela su cartel oficial. Adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega (con la que ganó el Premio Planeta 2023), se trata de uno de los estrenos más esperados en materia de ficción por parte de Atresmedia.

Esta serie es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno y que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias.

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente, son las protagonistas del póster de la nueva gran producción de la cadena.

El elenco principal se completa con Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara.

Las hijas de la criada es un drama ambientado a principios del siglo XX. La serie ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias y secretos.

Cartel horizontal de 'Las hijas de la criada'. Atresmedia

Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Alain Hernández en una imagen promocional de 'Las hijas de la criada'. Atresmedia

Sonsoles Ónega ha sumergido al lector en esta novela en un apasionante relato histórico repleto de intrigas, deslealtades y pasiones ocultas, cuyas protagonistas luchan sin descanso por aquello en lo que creen firmemente: su familia, su trabajo y sus derechos. Una novela emocionante sobre una saga familiar que creó un imperio marítimo casi desde la nada y que ahora cobra vida en la pequeña pantalla.

Con la consecución del Premio Planeta 2023, 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias vendidas, Las hijas de la criada fue el título literario más vendido del año 2023. Esta adaptación audiovisual es fruto del acuerdo con Planeta Book & Film Rights.

Montse García es la directora de esta producción. Sonia Martínez es la productora ejecutiva de Las hijas de la criada, que está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah.