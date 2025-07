Carmen Machi desata toda su 'Furia' en Max: "Hay mucha ira en el mundo, es horrible lo que está pasando en general"

Carmen Machi ofrece su cara más salvaje en Furia. La serie coral creada y dirigida por Félix Sabroso está disponible en HBO Max desde este viernes, 11 de julio. Ocho episodios en los que sus protagonistas femeninas llegan al punto de quiebre en el que la violencia más brutal estalla cual botella de champán descorchada.

Cinco mujeres son las protagonistas de este retrato contemporáneo realista e intenso. Carmen Machi, Candela Peña, Nathalie Poza, Pilar Castro y Cecilia Roth se meten en la piel de cinco féminas dispuestas a todo ante situaciones límite como la extorsión, la opresión, el engaño, la exclusión o manipulación en un único universo compartido y contemporáneo.

Cinco retratos femeninos que estaban pensados para sus cinco actrices. “Varias de nosotras ya habíamos trabajado con Félix [Sabroso] y también somos amigas suyas. Es un placer saber que han escrito un papel contigo en mente. Además, sabía que era un buen guionista, pero leer los libretos de Furia sólo hizo que quisiera ponerme al nivel de lo que había escrito Félix”, declara Carmen Machi en una entrevista concedida a BLUPER.

Furia es una producción cuya comedia se basa en el humor negro y en el que sus protagonistas terminan estallando tras una serie de situaciones que reflejan cual caleidoscopio el momento social actual que está viviendo la ciudadanía, desde una perspectiva femenina.

“Se agradece que se quiera apostar por cinco retratos femeninos, que son cinco mujeres que ya no son jóvenes, que han pasado de los 40. Está siendo cada vez más común, pero hay que seguir trabajando en ello. Además, con un enfoque como el de Furia, con el que el público no está acostumbrado a asociar esta violencia con las mujeres”, expresa la intérprete.

Carmen Machi en un fotograma de la serie 'Furia'. HBO Max

Machi encarna a una artista esnob cuyas obras contemporáneas reflejan la desafección personal que tiene en su interior, especialmente con su esposo (Alberto San Juan), un directivo de televisión que tiene una aventura con Tina (Claudia Salas), la empleada del hogar.

La actriz pone énfasis en el hecho de que Sabroso haya pensado en ella para el papel de Marga. “Es de agradecer. En varias ocasiones, los productores o los directores de casting pueden asociarte a un perfil concreto de personaje. Sea por los papeles que hayas hecho previamente o por cómo te identifica el público”, explica.

"Agradezco a Félix Sabroso que haya querido que interpretase a este personaje. Normalmente, los productores me suelen asociar con otro tipo de papeles"

“Félix ha sabido verme en otro tipo de personaje y me siento muy agradecida. Me encanta probar con diferentes papeles, es algo que siempre me ha gustado. Es también una oportunidad para que los espectadores me vean con otra perspectiva. Ahí, sólo puedo darle las gracias”, señala Machi, explicando cómo cada uno de los elementos de Marga estuvieron estudiados al milímetro.

“Ha sido todo un aprendizaje y un honor tener al lado a Carmen Machi. Recuerdo cuando me eligieron para el papel, no me lo podía creer. Sólo puedo decir que siento que estoy teniendo mucha suerte. Tuve que mentalizarme mucho, por Carmen lo da todo, tanto en el rodaje como en los ensayos”, expone Claudia Salas en la misma entrevista.

Alberto San Juan y Claudia Salas en un fotograma de la serie 'Furia'. HBO Max

Dado que su estilo lleva a utilizar como la frase el famoso título de la cinta de Pedro Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Sabroso opta por enfocarse en cómo la violencia y la ira estallan de una manera brutal en mujeres, cuando dichos episodios se suelen asociar más a los varones.

“Es una concepción patriarcal. Sí, los hombres tenemos más testosterona, pero eso no implica que las mujeres no puedan experimentar la ira y manifestara con violencia. Precisamente, ese aspecto era el que me interesaba. Lo habitual es que estos papeles los encarnen hombres”, destaca Félix Sabroso en la misma entrevista.

"Me interesaba mostrar a las mujeres en estado de violencia e ira. Lo habitual es que estos papeles los encarnen hombres"

“Por otro lado, no se trata de una representación de géneros, sino que esas mujeres son una metáfora de la sociedad en general. Las cinco terminan dando un golpe sobre la mesa y se rebelan contra un sistema del que también forman parte, paradójicamente. No son tampoco heroínas, tienen sus defectos y se juega a retratarlos de forma satírica. Son papeles muy poliédricos”, argumenta el creador de la serie.

Bajo el barniz de la comedia negra, Furia tiene una fuerte dosis de crítica social, así como de representación extrema de la realidad, que puede observarse en la elección del diseño de producción, dirección artística y vestuario, así como con su fotografía.

Candela Peña en un fotograma de la serie 'Furia'. HBO Max

“La serie es salvaje, pero creo que la realidad supera a la ficción y eso lo estamos viendo. Hay mucha ira en el mundo actual. Es horrible lo que está pasando, en general. Hay mucho que calmar. Desde la ficción, podemos reflejar un poco de ello, pero nuestra función es entretener”, comenta la intérprete madrileña.

Junto a Carmen Machi, Furia cuenta con otras cuatro actrices que son grandes nombres tanto del cine español como iberoamericano. “Somos primeras espadas, cierto, pero se nota cuando nos dejan brillar”, remarcan tanto Pilar Castro como Cecilia Roth en la misma entrevista.

"El cariño y la empatía que hemos vivido en el rodaje de 'Furia' ha llegado a niveles muy altos"

“Ha disfrutado mucho con este rodaje, pero por la sensación de equipo que ha habido en todo momento. El cariño, la empatía, eso puede vivirse en las grabaciones, pero es que ha sido a niveles muy altos. Ese compromiso en un proyecto no es tan habitual. Haberlo vivido ha sido fascinante”, agrega Nathalie Poza.

“Nos daba hasta rabia no poder coincidir mucho, porque nos leímos el guion de los episodios protagonistas de las otras. Es una producción maravillosa, la he disfrutado tanto dentro como fuera. Ver el trabajazo de mis compañeras, que son todas muy grandes. Sólo deseo que el público reaccione de la misma manera”, añade Pilar Castro.

Tráiler oficial 'Furia'

Poza encarna a la madre de Tina, Adela, quien está desempleada, cuida a su anciana madre enferma y debe hacer frente a un desahucio inminente. Castro se mete en la piel de Vera, amiga de Marga y mediática chef que ve cómo su vasto imperio culinario corre el riesgo de derrumbarse tras una mala reseña de un crítico gastronómico. Roth interpreta a Victoria, vecina de Adela y Nat (Candela Peña), la cual es una actriz que fue famosa en el cine erótico de los años 70 y que arrastra varios años de decadencia artística.

La película de 'Aída'

Por supuesto, surge la pregunta de cómo ha sido el rodaje de la película de Aída. “Estoy deseando ya que se estrene. Paco León ha creado un universo único. Es mucho más de lo que se ha hablado. Rodarla ha sido todo un placer. Es complicado hablar de ello, pero sólo puedo decir que Paco León ha creado un largometraje único, que dará que hablar y con el que ha hecho historia”, manifiesta Carmen Machi.

Con una segunda temporada confirmada, que aspira a ser “más extrema”, Furia desembarca en HBO Max este 11 de julio con sus dos primeros episodios, lanzándose después uno de manera semanal hasta alcanzar un total de ocho.