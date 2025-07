Muere Julian McMahon, actor célebre por sus papeles en 'Embrujadas', 'Nip/Tuck' y 'FBI: Most Wanted', a los 56 años

Julian McMahon en una escena de 'FBI: Most Wanted'. CBS

El actor australiano Julian McMahon, conocido especialmente por sus papeles en series como Embrujadas, Nip/Tuck y FBI: Most Wanted y también por haber sido el Doctor Doom en Los 4 Fantásticos, ha muerto a los 56 años tras una discreta batalla contra el cáncer, que llevó en la más completa privacidad.

El intérprete ha fallecido este pasado miércoles 2 de julio en Clearwater, Florida. Su muerte ha sido confirmada por la esposa del propio actor, Kelly McMahon, quien lanzó un comunicado en Deadline.

“A pleno corazón, deseo compartir con el mundo que mi amado marido, Julian McMahon, falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar un cáncer. Él amaba la vida, a su familia, a sus amigos, a su trabajo y a sus seguidores”, ha expresado.

“Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Deseamos que todos aquellos a quienes Julian le dio alegría, la sigan teniendo en sus vidas. Mi agradecimiento por las condolencias”, ha comunicado.

Julian McMahon era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro de Australia entre 1971 y 1972. Inicialmente, comenzó su carrera como modelo, pero comenzó a tener sus pinitos en la interpretación con un breve papel en la telenovela australiana The Power, the Passion, en 1989.

Alyssa Milano y Julian McMahon en una escena de 'Embrujadas'. The WB

Eso le hizo aparecer en otro serial, la veterana Home and Away, donde estuvo entre 1990 y 1991. Fue el paso previo a su primer papel protagonista, en la cinta Misión en la playa, en 1992, junto con Elliott Gould. Su éxito le impulsó a instalarse en Hollywood, donde volvió a los seriales con Another World, de la NBC, en 1993.

Fue uno de los protagonistas de la serie policíaca Profiler, que tuvo cuatro temporadas entre 1996 y 2000. Fue en la siguiente década cuando se hizo especialmente popular, por su papel del demonio Cole Turner en Embrujadas, quien vivía un amor con una de las tres hermanas Halliwell, Phoebe (Alyssa Milano), estando presente en tres temporadas.

Julian McMahon y Dylan Walsh en una escena de 'Nip/Tuck'. FX

Su aparición en Embrujadas le impulsó a tener otro de los papeles que le harían popular en esta década, el del cirujano Christian Troy en Nip/Tuck, la aclamada ficción de FX creada por Ryan Murphy que narraba las vidas de dos socios que son médicos especializados en cirugía plástica y donde compartió protagonismo con Dylan Walsh. Con 100 episodios y 6 temporadas, este papel le valió una nominación al Globo de Oro.

Su papel del seductor, encantador (y promiscuo) cirujano le terminó de consagrar como una de las estrellas de televisión. Estuvo en el Universo Cinematográfico de Marvel, en la serie Runaways. Fue protagonista de las tres primeras temporadas de FBI: Most Wanted, entre 2020 y 2022, el drama policíaco procedimental que le dio popularidad en este decenio y cuya salida, en marzo de 2022, fue toda una sorpresa.

Julian McMahon en una escena de 'FBI: Most Wanted'. CBS

Aunque fue especialmente conocido en televisión, también fue popular en el cine. Fue el Doctor Doom en Los 4 Fantásticos en 2005, así como en su secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. En 2007, estuvo en el thriller sobrenatural Premonition (7 días), junto con Sandra Bullock. Su último proyecto fue en 2024, en Domingos con Las Supremes, cinta producida por Searchlight Pictures para Hulu (y que en España puede verse en Disney+).

Ya han surgido las primeras reacciones a su deceso. Entre ellos, su compañero Dylan Walsh, de Nip/Tuck. “Estoy sin palabras”. “Subimos a esta ola juntos [el éxito de la serie de FX]. Mi corazón está con Kelly y con Maddy [hija del actor]. ¡Jules! Sé que querrías que dijera algo que te hiciera sonreír. Todos esos años que nos apoyamos. Te acompaño en el corazón, descansa en paz”, declaró a Deadline.