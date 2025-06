Clara Galle, una deportista de élite en 'Olympo': "Me moría de ganas de que me viesen con un personaje tan extremo"

Netflix tiene hambre de seducción juvenil. Tras el fenómeno de Élite, una de las series españolas más longevas que ha tenido la plataforma, ahora alza el vuelo para adentrarse en el mundo del deporte de alto rendimiento con Olympo. Disponible desde este 20 de junio, esta ficción mostrará que la traición es el mejor juego en equipo.

Olympo está creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, producida por Zeta Studios y dirigida por Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad y Ana Vázquez. La serie ahonda en las aventuras deportivas, sentimentales y vitales de un grupo de jóvenes deportistas de élite.

En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país, como Amaia (Clara Galle), la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. El espíritu de equipo se resquebraja cuando Nuria (María Romanillos), su mejor amiga y compañera, la supera en una prueba por primera vez.

Será esta la manera en la que la nadadora comience a darse cuenta de que algunos de los atletas del CAR están mejorando su rendimiento de una manera inexplicable. De ahí, que surja una pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar estos jóvenes por alcanzar la gloria?

Conocida especialmente por su papel de Raquel en la saga cinematográfica A través de mi ventana, Clara Galle se ha hecho popular también por El Internado: Las Cumbres. Sin embargo, la actriz pamplonesa lleva un tiempo enfrentándose a papeles más oscuros, como el que tuvo en la tercera temporada de The Head o el que defiende en Olympo.

Fotograma de un episodio de la primera temporada de 'Olympo'. Netflix

“Soy muy consciente de ella, la verdad. Es una de las cosas que me motiva, es algo muy lindo, porque sé que hay personajes con los que no se me ha visto todavía. Tengo muchas ganas de que me vean en otro registro. Los papeles que me han llegado han sido de la chica dulce, con una energía más luminosa y dicharachera”, expresa Galle en una entrevista concedida a BLUPER en Madrid.

“Pero la realidad es más compleja. En algunos aspectos, puedo ser más cercana a Amaia que a Raquel. Me moría de ganas de llevar esa parte mía a un personaje extremo y que la gente la viese y la disfrutara. Estoy muy contenta por haber disfrutado de este proceso y que se vea en mi carrera”, comparte.

Tal es la exigencia de los intérpretes para parecer deportistas de élite, que el nivel de entrenamiento ha sido máximo. En el caso de Clara Galle y María Romanillos, ambas tuvieron consejos de la mismísima Ona Carbonell, medalla de plata en natación sincronizada en dúos y medalla de bronce en equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Todas las actrices que íbamos a encarnar al equipo de natación sincronizada tuvimos una reunión con Ona. Le pudimos hacer preguntas que nos fueron muy útiles para nuestros personajes. A mí me ayudó mucho porque su figura en el equipo era muy parecida a la que tiene Amaia, así como la disciplina y la manera de pensar. Fue muy bueno contar con su experiencia”, declara Galle.

Fotograma de un episodio de la primera temporada de 'Olympo'. Netflix

“Creo que la serie también muestra algo que el público no está acostumbrado a ver, lo que hay detrás de esos deportistas que se ven en la televisión, en el campo de juego, ganando o perdiendo”, comparte Agustín Della Corte, quien encarna a Roque Pérez, miembro del equipo de rugby olímpico.

“Es una oportunidad para ver lo que pasa el resto de los días y cómo entrenan para dar lo mejor de sí y que sólo se ve en esos minutos, incluso el régimen de alimentación que tienen. También vamos a visibilizar el desgaste físico y mental”, agrega.

En el caso del actor uruguayo, la serie también reflejará la homofobia que hay en los deportes de élite, así como lo importante de mostrar la realidad LGTB en este ámbito. “Fue uno de los aspectos que me atrajo de este proyecto y que me hicieron querer llevar adelante este papel”, subraya el intérprete de La sociedad de la nieve.

Tráiler oficial 'Olympo'.

“Roque defiende una causa que es señalar la homofobia en el deporte. Es un problema que está muy lejos de resolverse en la actualidad. Desafortunadamente, nos enfrentamos a un gran desafío en ese aspecto. Está el caso de Tom Daley, el saltador británico, que se ha enfrentado a ciertas dificultades en cuanto a lograr patrocinadores por ser abiertamente homosexual”, expone el uruguayo.

“Desde la ficción, tenemos la oportunidad de visibilizar esta realidad y de luchar por ella. Tenemos que seguir batallando por estos derechos. Por eso, me parece súper importante el papel de Roque en la trama de Olympo”, concluye.