Patrick Criado, de 'La canción': "Melody puede ganar Eurovisión. Tiene carisma, folclore y le echa morro"

La victoria de Massiel en el Festival de Eurovisión en 1968 marcó un hito para la historia de España. Sin embargo, no ha sido hasta este 2025 cuando ha querido ahondarse en cómo se gestó este triunfo. Pepe Coira y Fran Araújo, creadores de Hierro y Rapa, se atreven a narrar esta hazaña con La canción, ya disponible en Movistar Plus+. “Es increíble que una hazaña tan importante haya tardado tanto en ficcionarse”, comenta Patrick Criado.

La canción narra la operación que orquestó la dictadura liderada por Francisco Franco para lograr la primera victoria de España en el Festival de Eurovisión, con el objetivo de mostrar una imagen más moderna del país ibérico. La serie de tres episodios narra la carrera a contrarreloj de Esteban Guerra (Criado), un joven ejecutivo de RTVE, quien se alía con Artur Kaps (Àlex Brendemühl), responsable de los grandes espectáculos televisivos de ese momento.

Una serie que ahonda en lo que sucede entre bambalinas y en cómo se gestó el fichaje de Joan Manuel Serrat (Marcel Borràs) para representar a España y cómo su precipitada marcha forzó a encontrar un rápido relevo en Massiel (Carolina Yuste). “Quizás era necesario que pasase un tiempo y una distancia suficiente para enfrentarse a esta historia”, razona Àlex Brendemühl en una entrevista para BLUPER en Madrid.

“A pesar de ser un triunfo para España, fue un fracaso para el franquismo. Se vivió de manera agridulce, porque Massiel no quiso ser un icono ni un símbolo de nada. Con lo cual, no tuvo que exiliarse, pero sí que vio cancelada su carrera. Para Serrat, también fue un fracaso estrepitoso”, agrega, señalando que la victoria de Massiel “merecía una serie y han tardado mucho en hacerla”.

“Da para una reflexión de por qué una hazaña tan importante como la de España ganando Eurovisión, y que no volvió a suceder en solitario [dado que Salomé ganó el año siguiente con un galardón ex aequo entre cuatro países], haya estado tanto tiempo en la sombra y no se haya contado antes”, agrega Criado, señalando que lo ve como “una victoria amarga, casi como una sucesión de fracasos”.

“Para Massiel supuso más un castigo que otra cosa, lo mismo para Serrat. Creo que La canción pone en valor lo que ocurrió y cuáles fueron los entresijos que hubo detrás de la victoria de España en el Royal Albert Hall de Londres”, prosigue.

Aunque la serie narra la victoria de España en Eurovisión, realmente, ni Massiel ni Joan Manuel Serrat son los protagonistas. Definida como una “buddy movie” por sus creadores, son los personajes de Patrick Criado y Àlex Brendemühl los pilares de esta producción. En el caso del actor madrileño, su personaje es uno de los pocos protagonistas que no estaba basado en una persona real.

“Por experiencia, interpretar a personajes vivos o que han existido siempre te condena a equivocarte, a ser traidor de una realidad que ha vivido otra persona y que tú no conociste. Su entorno lo suele ver cómo una traición, de ahí mi argumento, o cómo un ejercicio innecesario de memoria histórica”, razona Brendemühl.

“Me ha pasado ya con otras películas de época. Al final, toca aprender que aquí lo que se hace es una creación, una ficción. Sí, te documentas sobre el personaje, pero no es real aunque esté basado en ello. En mi caso, encontré varias fotografías, imágenes y vídeos, pero nunca lo encontré hablando”, explica el actor barcelonés de origen alemán.

Marcel Borràs y Patrick Criado en un fotograma de la serie 'La canción'. Movistar Plus+

“Así que le puse acento, partiendo de la información que tenía. Al final, lo importante es la esencia que te transmite el personaje, respirarlo y pasarlo por la propia sensibilidad. Es algo mío algo ajeno, con la libertad y el juego que da el personaje en sí. Tiene momentos de humor muy fino e irónico. Al final, Artur Kaps observa a España con los ojos de un extranjero”, razona.

“Ve una España triste, anquilosada, retrógrada e instalada en el lugar del clientelismo y funcionarios arribistas que intentan afianzarse en algún puesto. Pero él es un artista. Con lo cual, me relajé bastante y me dediqué a divertirme con este señor”, expresa.

“Hacer un personaje real siempre provoca decepción en quienes lo conocieron o que conozcan bien su historia. Pero es ficción, no es una reproducción exacta”

“En mi caso, yo me centré en que la relación de Esteban con Artur estuviese viva, más allá de cómo fuese realmente Artur Kaps, Serrat o Massiel. Alejandro Marín [el director] lo dejó muy claro: no había que ser absolutamente fieles y ni siquiera contamos lo que exactamente sucedió. Para eso, está la Historia”, defiende Patrick Criado.

“Yo he tenido la suerte de que Esteban Guerra es completamente ficticio, lo que me ha permitido inspirarme un poco en quien yo considerase. Lo importante era entender cómo se conocían los dos en la serie, que se aportaban mutuamente y en qué momento vital se encuentran ambos”, reflexiona el actor conocido también por Águila Roja o Las noches de Tefía.

Patrick Criado, Àlex Brendemühl y Carolina Yuste en un fotograma de la serie 'La canción'. Movistar Plus+

Tanto para Brendemühl como para Criado, el Festival de Eurovisión ha marcado diferentes etapas en sus vidas. “Yo crecí todavía con la televisión en blanco y negro, aunque ya había a color. Todavía había solo dos canales. Recuerdo que el concurso era un gran evento. Luego pasaron unos años en los que la participación de España me parecía más bien triste, pero no sólo por España”, comenta el nominado al Goya por Creatura.

“Me parece que hay muchos países que presentan un estilo de folclore que intenta sintetizar el sentido de la cultura de un país y hay propuestas que, a veces, me resultan difíciles de comprender y canciones que no me interesan nada. Considero que la industria musical va por lugares más interesantes de lo que se ve en Eurovisión. Ahora bien, creo que el Benidorm Fest como antesala es más interesante, esa fase me llama más la atención”, agrega.

"Después de enviar al Chikilicuatre a Eurovisión, hemos buscado que nos tomen en serio"

“Crecí con Eurovisión. Aunque creo que, en España, desde que enviamos a Rodolfo Chikilicuatre, hemos pretendido que nos tomasen en serio en el festival. Es que mandamos a un personaje con el que parecía que nos reíamos del concurso. Fue gracioso, eso sí. Aun así, creo que es fabuloso que se genere una unión entre países que es musical”, comenta el actor nominado al Goya por La gran familia española.

“Eso sí, siempre y cuando se desligue de lo político, cosa que es muy difícil. A Eurovisión debería pasarle como el deporte, que la política esté lo más alejada posible. Pero, vamos, es interesante de ver cómo hay países que envían parte de su propio folclore y otros apuestan por algo más moderno. Al final, eso es el espíritu del festival”, continúa.

Por supuesto, es imposible no preguntarles sobre Melody, la representante española en Basilea que cantará Esa diva en la final prevista para este 17 de mayo. “Ojalá que sea la nueva Massiel y gane, la verdad”, afirma Patrick Criado.

“Creo que tiene lo que hay que tener para alzarse con la victoria. Melody tiene carisma, folclore y le echa morro. Además, la canción a mí me gusta y funciona muy bien. Cuenta con los mecanismos necesarios para ganar. Este año, seguro que sí”, concluye.