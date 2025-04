Nerea Rodríguez: "No he vuelto a seguir 'Tu cara me suena'. Me gusta recordar mi edición como si hubiera sido la última"

Artista 360, Nerea Rodríguez está viviendo un más que prometedor 2025. El pasado 7 de febrero, la catalana lanzó su primer álbum de estudio, Wow, cuyo primer single, Malibú 2.0, es una potente canción de estilo pop-rock en la que canta junto con Angy Fernández. Ahora, la también actriz lanza su nuevo proyecto en doblaje, la película de animación La luz de Aisha, que está en cines desde el viernes 11.

La luz de Aisha se trata de una producción de animación que ha querido contar con rostros conocidos para sus protagonistas. No obstante, la cinta dirigida por Shadi Adib ha buscado talento de intérpretes que cuentan con una avalada experiencia en el doblaje, como Michelle Jenner, Jordi Sánchez o la propia Nerea. Conocida por el público por su paso por Operación Triunfo, la de Gavá tiene formación en actuación de voz.

“Hacía mucho que no trabajaba en doblaje. Para mí, es un honor que cuenten conmigo. No se trata sólo que seamos caras conocidas, sino que valoren también que tenemos una formación detrás y un interés en hacerlo bien”, expresa Nerea Rodríguez a BLUPER, quien no duda en abrazar su pasado en OT sin miedo a que le sigan asociando al talent.

“No lo sufro para nada. Realmente, el tema no está por ahí. El caso es que hay personas que se les olvida que yo me he formado en interpretación, también en doblaje. En alguna première me han llegado a preguntar si me animaría a ser actriz, cuando ya lo soy. He estado siete años haciendo La llamada en el teatro. Con lo cual, que me asocien con OT no me molesta, pero sí que piensen que sólo he hecho eso”, matiza.

Precisamente, este 2025 aspira a ser un buen año profesional. Junto este proyecto para cine, Nerea estrenará una serie y, además, tiene pendiente la gira de su álbum de estudio. “Me siento muy contenta. Me voy a dormir tranquila a mi casa, porque sé que hago todo lo posible por ser cada día mejor artista, en todas las facetas. Me siento orgullosa de lo que estoy construyendo”, confiesa.

Nerea Rodríguez en la alfombra roja de la 28ª edición del Festival de Málaga Jesús Briones Gtres

Tampoco se cierra a volver a televisión. Es más, tiene tantos buenos recuerdos de su paso por Tu cara me suena -Nerea fue la ganadora de la segunda edición-, que admite que le ha costado ver las siguientes temporadas.

“No he seguido ninguna edición siguiente de manera completa. Por dos motivos, uno es porque estoy trabajando mucho y apenas tengo tiempo. El otro es que me gusta recordar mi edición, a la que tengo mucho cariño. Para mí, es como si hubiera sido la última justamente por eso”, reconoce.

"Estaría encantada de ir a 'MasterChef Celebrity', todo proyecto que me ayude a crecer es bienvenido"

“Pese a eso, sí que suelo ver a mis amigos, a la gente que conozco más. Ahora estoy siguiendo lo que hace Ana [Guerra]. Y me pasó también con Andrea [Guasch] y Raoul [Vázquez]. He visto sus actuaciones, pero no he seguido las galas completas. Pero vamos, Tu cara me suena es el programa que me encantaría hacer cada año, lo disfruté muchísimo”, expresa.

De hecho, la artista no se cierra a hacer alguna aparición especial. “Si me llaman, yo encantada”, reconoce. También se animaría a participar en otro tipo de formatos televisivos, como MasterChef Celebrity.

Nerea Rodríguez en una imagen promocional de 'Tu cara me suena'. Atresmedia

“Siempre que pueda compaginarlo con otros proyectos, no me cierro. También es verdad que tengo que sentir que sea algo que me sume, que me aporte algo. No me gusta ir a un programa de televisión porque sí. Me han hecho ofertas que he rechazado justo por eso”, señala.

“En el caso de MasterChef, me parece un formato en el que puedo aprender. Me encanta cocinar y podría salir de ahí sabiendo cocinar mejor. Por eso, me gustaría probar. Creo que no sólo podría aprender, sino también disfrutarlo”, expresa, señalando que ese ha sido uno de los motivos por los que le gustó participar en La luz de Aisha.

Nerea Rodríguez en una imagen promocional y un fragmento de la película 'La luz de Aisha'. Jesús Romero

“Es una película especial, es diferente a todo lo que se ha visto. No tiene a la típica princesa en apuros como protagonista, pero tiene un personaje principal femenino muy fuerte. Creo que muchas niñas se podrán sentir identificadas con ella. Es una manera de hacer animación de forma distinta”, concluye.