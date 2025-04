Álvaro Mel, el "antigalán" de 'Manual para señoritas': "Parece romántica al ser de época, pero tiene un alma canalla"

Es el momento de las series de tacitas. Netflix ha recuperado el espíritu de Las chicas del cable con Manual para señoritas. La plataforma de streaming y Bambú han vuelto a unir fuerzas con esta propuesta que está escalando posiciones en distintos mercados internacionales desde su estreno, el pasado 28 de marzo. “Aunque parezca sólo una serie romántica por ser de época, tiene cierta alma canalla”, expresa Álvaro Mel, que califica a su personaje de “antigalán”.

La ficción, a la cual ya han emparentado con Los Bridgerton en el circuito de la prensa especializada, está causando sensación. Cuarta serie más vista de Netflix a nivel internacional, ha logrado escalar a la segunda posición tanto en España como en otros mercados internacionales como Austria o Rumanía. Ambientada en el Madrid galdosiano de 1880, busca combinar el reflejo de la España de finales del siglo XIX con un toque moderno.

Algo que se refleja en el vestuario. Mientras que los papeles femeninos, como los encarnados por Nadia de Santiago o Isa Montalbán deben llevar un tipo de vestimenta más encorsetada, los papeles masculinos difieren en ese sentido, reflejando también de la desigualdad de género de la época.

“Santiago Torres, mi personaje, no debe llevar corsés ni nada que le apriete físicamente. En ese sentido, juega con ventaja. Lo que ocurre con los papeles masculinos [en las producciones de época] es que el encorsetamiento está más asociado a la clase social, a los señoritos. Que los hombres se arreglaran, dependía de su posición en el sistema”, expresa Álvaro Mel en una entrevista a BLUPER.

Conocido inicialmente como influencer y creador de contenido, Álvaro Mel saltó a la actuación con producciones de época desde sus inicios, pues fue parte del reparto principal de La otra mirada en La 1. Nominado al Premio Forqué y al Premio Iris a la mejor interpretación masculina por La Fortuna, Mel ha demostrado en varias producciones su talento en la interpretación.

Vídeo | Nadia de Santiago, Isa Montalbán y Álvaro Mel desvelan los entresijos de la nueva serie española de Netflix, 'Manual para Señoritas'

En esta ocasión, se enfrenta a un papel de galán. Santiago Torres es el ahijado del barón Mencía (Tristán Ulloa), y vive un inesperado triángulo amoroso entre Cristina (Isa Montalbán), la primogénita del barón, y Elena Bianda (Nadia de Santiago), la carabina profesional que debe encargarse de buscar un adecuado esposo tanto para Cristina como para el resto de las hermanas Mencía.

El actor salmantino descarta considerar su papel como el de galán, sino más bien como “el antigalán”. “No es el típico tío que se cree que está por encima de la chica que intenta conquistar. Me gusta mucho la relación que desarrolla con el personaje de Nadia [de Santiago]. No le quiere mirar por encima del hombro ni económicamente ni psicológicamente ni nada. Viven un tira y afloja en la que las tornas van cambiando”, expresa.

"Creo que 'Manual para señoritas' es muy diferente a 'Los Bridgerton'. No se ha visto algo así en España"

“Sí, es algo que se produce todo el rato”, apostilla Nadia de Santiago. “Su papel huye del perfeccionismo”, opina la actriz, cuyo papel protagonista cree que se sale también de lo esperado. “Ha sido un trabajo muy intuitivo y he confiado mucho en los guiones, que están estupendamente escritas. Me he sentido muy cuidada tanto por mis compañeros como por Gema [R. Neira], con quien ya trabajé en Las chicas del cable, como por Carlos [Sedes], el director”, agrega.

Santiago está en un triángulo amoroso, con Cristina como la tercera en discordia. “No le gusta sentirse superior sobre nadie y eso se ve también con el personaje de Isa [Montalbán]. Es verdad que es otro tipo de relación. Eso me gusta, lo juego desde la verdad y con la intención de escuchar a la otra persona”, expresa Mel.

Fotograma de 'Manual para señoritas'. Manuel Fernández Valdés Netflix

El salmantino señala que no hay que dejarse engañar porque sea una producción de época, que Manual para señoritas es más que una propuesta romántica para el público. “Por su estética y ambientación, puede parecer más de tener tramas amorosas. Pero tiene un alma mucho más canalla. Hay un producto muy sólido con un toque divertido e irónico”, argumenta.

“Las series de época son un arma de doble filo. Por un lado, el vestuario, el diseño de producción, toda la parte técnica me ayuda a meterme más en el personaje. Te hace mantenerte más rígido, entras de lleno. Pero estamos con una producción con ese espíritu crápula, en el que el lenguaje es más desvergonzado y actual. Eso hace que tengamos licencias, pero también toca no sobrepasar ciertos límites, que sigue siendo época”, detalla.

Esa mezcla tan curiosa hace que Manual para señoritas sea “un producto bastante diferente”. “Nunca había visto una producción así en España. Ya de por sí, la época no es habitual por el presupuesto que conlleva, pero esa apuesta por traer la forma de hablar moderna al siglo XIX, tiene su punto”, expresa.

Creada por Gema R. Neira y María José Rustarazo, Manual para señoritas está dirigida por Carlos Sedes y Carla Pinto. Sus guiones corren a cargo de Neira, Rustarazo, Salvador S. Serrano, Sara Alquézar y Ricardo Jornet. Con Nadia de Santiago, Álvaro Mel e Isa Montalbán como protagonistas, completan el reparto Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Itziar Manero, Paula Usero, Teresa de Mera, Iván Lapadula, Carloto Cotta y con la colaboración especial de María Barranco, Gracia Olayo y Tristán Ulloa. Producida por Bambú Producciones para Netflix.