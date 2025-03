Alba Flores estrena 'Punto Nemo', un ambicioso thriller con aroma a 'Perdidos': "Ha sido una serie muy exigente"

Thriller, acción, terror y ciencia ficción. Estos son los ingredientes que tiene Punto Nemo, la serie de seis capítulos que aterrizó este viernes, 28 de marzo, en el catálogo de Prime Video, que recuerda a Perdidos y que va de menos a más. Su reparto cuenta con rostros tan potentes como Alba Flores, Óscar Jaenada, Maxi Iglesias o Nawja Nimri.

Dirigida por Denis Rovira (La influencia), la serie parte de una premisa medioambiental. Y es que, un equipo de científicos (y activistas por el clima) viaja en un buque de la Armada con el objetivo de estudiar la famosa 'isla de plástico' del Océano Pacífico. Sin embargo, una fuerte tormenta les lleva hacia el punto nemo, el lugar más remoto de la Tierra.

"El guion era muy ambicioso. En mi caso vi un personaje del que me gustaría jugar y aprender", dice Jaenada a BLUPER en un encuentro con los protagonistas de la serie en un hotel de Madrid esta semana.

Alba Flores, por su parte, reconoce que la "tensión" del punto de partida le atraía: "Me gusta mucho lo que no sé que va a pasar, cómo va a ser esa mezcla. Eso me encanta". "Sólo hacer el ejercicio de imaginarme cómo podía quedar al leer los guiones, ya me apetecía formar parte de la serie", dice Iglesias.

Los tres aseguran estar satisfechos con el resultado final de Punto Nemo. "Nos hemos sorprendido todos. Ha sido una serie muy exigente y muy complicada de hacer", confiesa la que fuera Nairobi en La casa de papel. Y es que, debido a la complejidad de los escenarios -se grabó en Galicia-, el plan de rodaje obligaba a grabar diferentes capítulos el mismo día.

"A nivel interpretativo se nos exigía mucho porque estábamos muy pendiente en qué nivel de la historia estábamos. Al ver la producción después, me ha sorprendido. Había mucho de Star Wars, que estás en un sitio que no ves nada, y luego ves la película y estás en otra cosa totalmente distinta", expresa Jaenada.

"Y mucha concentración", añade Flores, que en la serie da vida a una mujer que ostenta todos los récords de apnea. "Hice mis clasecitas. Y la preparación me vino muy bien para saber por dónde iba el personaje. Es una práctica muy curiosa, porque aguanta más quien esté más relajado ante la adversidad".

Alba Flores y Maxi Iglesias protagonizan 'Punto Nemo', la nueva serie de Prime Video.

Maxi, que viene de hacer de cura en Ella, Maldita Alma para Telecinco, ha trabajado mucho más a fondo el físico al ganar mucho más volumen. "Ha sido una persona que ha tenido otro tipo de división en la Armada y que, por lealtad al capitán, acaba en este tipo de expediciones científicas", explica. "Jota no es un simple mecánico, pues tiene manejo de las armas. Así me dediqué a comer y crecer".

Al hilo del título de la serie, los tres intérpretes descubren a este medio cuál es su punto nemo, ese lugar en el que desconectan de todo. "Para mí es el mar, es el punto más alejado de esa realidad de la civilización. Coger la tabla de surf y estar en contacto con esa parte de nuestro planeta que no es nuestro hábitat pero te recibe, todo va un poco en comunión. Me da mucha paz saber que, aunque estoy a unos metros de la playa, puedo aislarme", dice Maxi.

"Mi punto nemo es irme al mundo de la imaginación", admite Alba. "Siento que tengo la suerte de dedicarme a esta profesión, en la que hace falta poner en juego mucha imaginación y es una posibilidad de alejarse mucho de las normas que normalmente rigen nuestro día a día" Y, finalmente, Jaenada agrega: "Te diría que mi casa, mis hijos y estar dibujando".