Nadia de Santiago vuelve a la época con la serie 'Manual para señoritas': “Me encanta que nos comparen con 'Los Bridgerton"

Bambú sigue explorando las distintas caras de las series de tacitas. Si como ficciones diarias hace doblete en La 1 con Valle Salvaje y La Promesa, y acaba de desembarcar en el prime time de Telecinco está La Favorita 1922, este viernes llega a Netflix con Manual para señoritas.

La primera temporada de ocho capítulos llega para cautivar a aquel público fan de enredos como Los Bridgerton. “Que nos comparen con esa serie nos encanta”, confiesa a BLUPER Nadia de Santiago, la protagonista, junto a Álvaro Mel e Isa Montalbán.

Manual para señoritas se sitúa en el Madrid de 1880. Elena Bianda (Nadia de Santiago) es la dama de compañía más solicitada de la ciudad. A pesar de su juventud, ya ha ayudado a más de 20 jóvenes a encontrar un buen novio o marido.

El secreto de esta carabina profesional radica en un equilibrio perfecto, aunque delicado entre la férrea orientación moral que ofrece a las familias y la comprensión sutil de los anhelos de las muchachas a su cargo. Su mayor satisfacción es verlas caminar hacia el altar. Sin embargo, todo cambia cuando cruza el umbral de la casa de los Mencía para ocuparse de tres hermanas.

Tras conquistar al público con la intrépida Asun en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, y como Marga Suárez en Las chicas del cable, Nadia de Santiago vuelve a meterse en la piel de una heroína de época. “Me gusta mucho este tipo de producciones”, asegura.

'Manual para señoritas'. Netflix

“En estas series prima mucho cómo es la figura de la mujer en cada momento histórico. De ahí que empatice mucho con esas mujeres cuando las interpreto. Siento que me pasan cosas. Por ejemplo, en las pruebas de vestuario con Pepe Reyes, un figurinista maravilloso, me pusieron un corsé y se me caían las lágrimas”, reconoce.

"Así comprendía cómo era un cuerpo encorsetado, al que le cuesta respirar y al que no le está permitido sentir. También, esa vestimenta muestra la importancia del escaparate, de lo que se ve por fuera. Que nadie se fijara en cómo estás de verdad. Agota también, pero porque la ropa pesa más, lo que recuerda lo que las mujeres tenían que soportar, tantas capas. Siempre es interesante hacer época por eso. Es un desafío”, expresa.

"Empatizo mucho cuando interpreto a mujeres en series de época"

La actriz no duda en señalar que le ayuda a ponerse en situación. “Desde el momento en el que te la pones. Está también el tema de los tacones”, añade. “Sí, a nivel corporal, el vestuario es muy pesado. Cuando te lo quitas, eres consciente de la carga que tenían”, acepta Isa Montalbán, quien encarna a Cristina, la primogénita de los Mencía, a la que Elena debe encontrar esposo.

“Recuerdo que mi personaje debía bajar a desayunar y tenía que llevar una especie de albornoz que parecía más un vestido que una bata. Aunque estuvieran en casa, las jóvenes debían estar muy arregladas, muy puestas y perfectas. Siempre debían llevar esa imagen de cara a la gente”, expone Montalbán.

Álvaro Mel y Nadia de Santiago en 'Manual para señoritas'.

Manual para señoritas tiene un estilo humorístico que recuerda a las comedias de Jane Austen, especialmente a Emma. Por otro lado, su lenguaje moderno y su tono acerca la producción a Los Bridgerton, uno de los éxitos de Netflix. “Sin duda, es una buena comparación".

“Es la magia del guion. Conozco a Gema [R. Neira] desde que trabajé con ella en Las chicas del cable. Fue un poco intuitivo, con mucho trabajo con Carlos Sedes, que es el director, con Claudia [Pinto, también directora de la ficción], con mis compañeros. A ver cómo le dábamos este tono tan particular que tiene y cómo lo reproducíamos”, explica la madrileña de 35 años.

"Manual para señoritas' tiene ese toque de la literatura de Jane Austen"

“Al final, es un gran trabajo en equipo”, agrega. “Yo sí veo ciertas semejanzas con las historias de Jane Austen. Lo comenté con Zoe [Bonafonte], mi compañera. Lo estuvimos hablando, había cierto toque de Orgullo y prejuicio. Mi personaje sería esa hermana mayor que es como muy perfecta y romántica y Sara [el personaje de Bonafonte] todo lo contrario”, explica Montalbán.

“Es como esa heroína muy fuerte que busca romper lo que se espera de una mujer en ese momento. En ese sentido, sí que creo que Manual para señoritas tiene ese toque de la literatura de Jane Austen”, argumenta.

Nadia de Santiago atribuye al espíritu de la productora el que surjan producciones de época más allá de las series diarias. “Creo que es el sello Bambú. Saben encargarse y realizar grandes producciones de época, así como tener el toque contemporáneo. De esa forma, sus propuestas llegan a un público muy amplio”, razona.

Tráiler oficial 'Manual para señoritas' T1

“Su apuesta por la época nos enseña sobre el papel de la mujer y la figura femenina en general, gracias a sus personajes, que son muy potentes y que marcan. Saben transmitir y, en ese sentido, saben arriesgar”, concluye la actriz.