La tragedia asola a los protagonistas de 'La Promesa': “El estado de Jana es de extrema gravedad”

Ya se comienzan a ver las consecuencias del intento de asesinato de Jana (Ana Garcés). El pasado episodio 547 terminaba con Manuel (Arturo G. Sancho) encontrando a su esposa tirada en el suelo, en un charco de sangre en la zona del vientre. La investigación ha comenzado, la Guardia Civil ya perfila una lista de sospechosos. El disparo, por el momento, ha dejado a la heroína en un estado de “extrema gravedad”.

Los guionistas han dado un leve respiro a los fans, Jana ha sobrevivido. Eso sí, no está fuera de peligro y su vida pende todavía de un hilo. El doctor Gamarra (Ernesto Arias) ha podido parar la hemorragia y ha dejado un margen para la esperanza. “El disparo no ha sido mortal. La bala no ha afectado a ningún órgano vital. Entró por una parte del costado y salió por otra”, explicaba el galeno.

Manuel ha mostrado cara de alivio, su esposa sigue viva. Ahora bien, las buenas noticias del médico quedaban ahí, dado que Gamarra advertía de que su vida sigue en peligro. “Quiero serles claro. El estado de Jana es de extrema gravedad. Hay muchas posibilidades de que no supere estas 24 o 48 horas”, declaraba, dejando de nuevo a Manuel destrozado, así como a Curro (Xavi Lock), Catalina (Carmen Asecas) o María Fernández (Sara Molina).

“La herida está curada, cauterizada y, por tanto, taponada. Créame si les digo que he hecho todo lo que estaba en mis manos”, señalaba el galeno. Curro, impaciente, preguntaba al médico qué más podía hacerse. “Sólo esperar”, lamentaba el sanitario. “Sólo podemos confiar en que las ganas de vivir de Jana obren el milagro”, expresaba Gamarra.

Martina (Amparo Piñero) no dudaba en preguntar a Gamarra si es posible que ese milagro se cumpla. “En medicina, todo es posible. Confiemos en que Jana sea lo suficientemente fuerte como para aguantar estas primeras horas. Como les he indicado, son de vital importancia”, recalcaba el doctor.

Fotograma del episodio 548 de 'La Promesa'.

Gamarra se ha mostrado honesto. Por ello, ha dado otra noticia, tristemente trágica: Jana ha perdido al bebé que llevaba en su vientre a causa del disparo. “Malas noticias. No he podido percibir el latido del bebé. Aunque no es definitivo, me temo que no haya sobrevivido”, revelaba el galeno, dejando a Manuel destrozado.

Con Manuel a lágrima viva, la sala se unió a ese llanto, con María Fernández rota de dolor, así como Curro y Martina, quien no dudaba en abrazar a su prometido, Jacobo (Gonzalo Ramos). Muy afectada también se mostraba Ángela (Marta Costa), así como Catalina.

A pesar de no haber nacido todavía, la pérdida del bebé es la primera consecuencia del disparo a Jana. Un acto cruel y despiadado, el de tirotear a una mujer embarazada, cuyo desenlace definitivo se conocerá este miércoles 19 de marzo.