Maribel Verdú: "Las mujeres en la Guardia Civil han tenido que luchar por hacerse respetar en un mundo de hombres"

Maribel Verdú, por fin, estrena una producción con Enrique Urbizu. El ganador de dos Premios Goya por No habrá paz para los malvados sigue adentrándose en el terreno de las series con Cuando nadie nos ve, lo nuevo de Max. Adaptación de la novela homónima de Sergio Sarria, la reconocida intérprete se mete en la piel de la sargento de la Guardia Civil, Lucía Gutiérrez, quien debe investigar el insólito suicidio de un vecino de un pueblo de Sevilla durante la Semana Santa.

Urbizu ya había profundizado en el universo femenino a través del thriller, como pasó con Bebe en Libertad o con Yolanda Torosio y Sofía Oria en Gigantes. Sin embargo, nunca había contado con dos protagonistas femeninas enteramente, con unos perfiles muy concretos, al ser una sargento de la Guardia Civil y una agente especial del ejército estadounidense (Mariela Garriga), que se une a la investigación después de la misteriosa desaparición de un soldado en la base de Morón de la Frontera.

A pesar de que Urbizu es uno de los grandes cineastas del cine de suspense, nunca había trabajado con Verdú, ganadora de dos Premios Goya por Siete mesas de billar francés y Blancanieves. De ahí, que haya una especial expectación por esta primera colaboración entre estos dos grandes iconos de la industria española. “Había ganas. Nos tenemos mucho amor, cariño, respeto y admiración. Espero que sea la primera de muchas. Porque es un antes y un después trabajar con él”, confiesa en una entrevista concedida a BLUPER.

Si bien, mujeres detectives, agentes de policía o militares se han podido ver en distintas propuestas del género, no ha sido tan habitual ver a dos protagonistas femeninas en una ficción de este estilo, especialmente en la producción española. Además, en este caso, se trata de una extraña colaboración entre la Benemérita y el Ejército de los Estados Unidos, lo que le da mayor atracción a la premisa.

“Fue uno de los temas que me encantó nada más leer el guion, que eran dos mujeres que debían colaborar entre ellas sí o sí. Me encanta eso, porque no se ve habitualmente en ficción: construir a dos personajes femeninos fuertes, que deben trabajar codo con codo y encontrar una sintonía en la que se vean de igual a igual y haya compañerismo”, reconoce Garriga, quien encarna a la agente Magaly Castillo.

Maribel Verdú y Mariela Garriga presentan 'Cuando nadie nos ve' Sara Fernández

“Es muy importante que las mujeres lo vean en casa. Que sí se puede, que no importa qué trabajo es, que puede haber compañerismo y colaborar entre sí. No importa el cargo que tengas ni en qué tipo de trabajo”, prosigue, recordando también que las personas expertas que asesoran en la serie, eran mujeres que ejercen en la Guardia Civil o el ejército estadounidense.

“Nuestras homólogas eran mujeres e imponían de una manera que no puedo explicar. Es gente que está en una coraza constantemente. Han tenido que luchar para hacerse respetar en un mundo absolutamente masculino. Son mujeres que tienen, como mínimo, dos o tres carreras. Son totalmente incontestables, que abren la boca y todo el mundo flipa. Dan mucho y saber ser líderes”, expresa Verdú.

“Se puede ser de España, de Estados Unidos, de venir de Rumanía o de Perú. En nuestro país, conviven gentes de diversas nacionalidades" Maribel Verdú

“Yo tuve un hombre y una mujer y me dieron dos perspectivas distintas. En el caso de ella, me di cuenta de que estaba más a la defensiva. Si bien, los protocolos son los mismos, me da la impresión de que ellas debían estar demostrando más su profesionalidad. Claro, al final, eso te termina transformando”, añade Garriga.

Cuando nadie nos ve también refleja una realidad pocas veces mostrada en ficción: la agente especial del ejército de Estados Unidos es de origen cubano y tiene como lenguas maternas el inglés y el español. “Inicialmente, contemplaron que el personaje fuese completamente estadounidense. Esa fue una de mis conversaciones con Urbizu, porque es muy común que haya latinos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos”, expresa.

Maribel Verdú en el rodaje de 'Cuando nadie nos ve'. Warner Bros. Discovery

En cierta manera, la agente Magaly Castillo refleja también la propia realidad de Garriga, cubana con ciudadanía estadounidense. “En esas conversaciones, surgió cuánto podía improvisar. Tengo un inglés muy bueno, pero quizás me hubiera podido poner nerviosa si hubiera tenido que tener un acento completamente nativo. Al final, Magaly es cubano-estadounidense, lo que enriquece más a mi personaje”, señala.

“Las personas emigran y se buscan la vida como pueden en otros países”, apostilla. “Por supuesto y no hay que justificar nada”, añade Verdú, quien también ha trabajado en producciones de Hollywood como The Flash. “Se está naturalizando que haya gente de distintas partes del mundo y escuchar acentos diferentes tanto en inglés como en español”, expresa la actriz de La estanquera de Vallecas y Canguros.

“Se puede ser de España, de Estados Unidos, de venir de Rumanía o de Perú. En nuestro país, conviven gentes de diversas nacionalidades. Por ello, creo que no tenemos que justificar los orígenes de nadie tampoco en la ficción y vivirla con esa naturalidad con la que lo hacemos en la vida real”, concluye.