'Antena 3 Noticias 1' firma su mejor dato en 18 años y 'Sueños de libertad' su episodio más visto en 2025

Antena 3 recibe regalos de Navidad por adelantado. Su informativo ha batido récord de cuota de pantalla, logrando su mejor cifra desde hace 18 años. Una hazaña que se suma al buen estado de sus tardes. Sueños de libertad ha marcado récord de media de espectadores. A ello se suma los buenos datos de Pasapalabra con su casi bote a Rosa.

Este pasado martes 23 de diciembre ha sido una de las mejores jornadas que ha vivido Antena 3 en audiencias, con el añadido de que los datos corresponden a sus formatos diarios y no a una programación excepcional.

Primero está el magnífico dato de Antena 3 Noticias 1. La edición de las 15:00 horas, que tiene a Lorena García como presentadora sustituta durante las vacaciones navideñas de Sandra Golpe, ha firmado un extraordinario 25,8% de share y 2.415.000 espectadores.

En términos de cuota, firma su mejor dígito desde hace 18 años. Toca remontarse hasta el 25 de diciembre de 2007, día de Navidad, para ver un dato superior. En ese día, el informativo firmó un magnífico 28,2% de share.

La realidad televisiva ha cambiado radicalmente desde ese 2007. De ahí que el mérito del telediario haya sido mayor. Una cifra con la que el primer canal de Atresmedia sigue erigiéndose como la cadena más vista de este 2025 que está llegando a su fin.

📺 @A3Noticias en @antena3com obtuvo 3.279.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El informativo reunió 2.415.000 espectadores de media y un 25,8% de cuota. Lo más visto del día. #Antena3Noticias#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/9JbahxsktJ — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 24, 2025

Pero no ha sido el único regalo que ha vivido Antena 3 este pasado martes 23 de diciembre. Sueños de libertad ha logrado récord en media de espectadores de este año. La ficción diaria ha firmado un 15,2% de share y 1.392.000 seguidores.

En términos de televidentes, logra su mejor marca desde el 5 de abril, cuando obtuvo 1.473.000 espectadores. La aplaudida ficción de Diagonal TV sigue siendo imbatible en la franja de la sobremesa, quedándose muy por encima de su competencia directa. 2025 sigue siendo el año en el que Sueños de libertad puede alardear de ser “la serie española más vista de la televisión”.

Datos récord que han venido acompañados por cifras estupendas de otros formatos. Por un lado, La ruleta de la suerte se ha alzado como el formato no informativo con mejor cuota de pantalla, con un 22,9% de share y 1.637.000 espectadores.

Además, la estrategia de promoción de la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes con Pasapalabra ha funcionado. El programa ha firmado un genial 21,1% de share y 1.998.000 espectadores.

¡WOW! #SueñosDeLibertad en @antena3com firma su EPISODIO + VISTO DEL AÑO



✨ LÍDER con un 15.2% y una media de 1.392.000 espectadores



✨ OJO! Y suma 181.000 espectadores en diferido en su mismo día de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/pSK3kQ1BVh — Dos30' (@Dos30TV) December 24, 2025

A ello se suma que la emisión del martes de Renacer ha pulverizado a Hasta el fin del mundo. El reality de aventuras se queda con un paupérrimo 9,7% de cuota y 616.000 seguidores, marcando mínimo histórico.

Por el contrario, la ficción turca se queda con un 11,4% de cuota y 758.000 televidentes. La que se avecina se despedía del prime time de Telecinco con un 8% de cuota y 882.000 espectadores.