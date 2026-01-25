Ya es oficial: la siguiente gran película anime se estrena en 2026 y persigue el éxito de 'Kimetsu no Yaiba'

Después de conquistar el streaming en 2025, superando hasta a la propia 'Solo Leveling' en popularidad en países como Japón, 'Los diarios de la boticaria' se prepara para continuar este año con una tercera temporada y una película en cines.

Con 'Kimetsu no Yaiba' dominando aún la taquilla, con sus imponentes 780 millones de dólares a nivel mundial, los principales estudios y compañías de animación ansían llevar sus producciones a la gran pantalla para seguir la estela del éxito de Ufotable, y la historia de Maomao no será excepción.

En diciembre de 2026, junto con la esperada 'Avengers: Doomsday' de Marvel, TOHO Animation estrenará el largometraje de 'Los diarios de la boticaria' para expandir la obra de Natsu Hyūga hacia rincones inexplorados: con un relato único e inédito en manga y anime.

'Los diarios de la boticaria' busca arrasar también en los cines.

'Los diarios de la boticaria' salta a los cines

Lo parezca o no, 'Los diarios de la boticaria' fue uno de los mayores éxitos de 2025 gracias a su maravillosa segunda temporada, que logró críticas extraordinarias y tasas de audiencia sin nada que envidiar a otros títulos de renombre. Gracias a ese tremendo impacto, desde TOHO Animation no se pensaron dos veces poner en marcha una película.

Aunque hay pocos detalles acerca de la producción, sí está confirmado que lo que veremos en el filme será material totalmente nuevo, creado para cines, por lo que sorprenderá tanto a los lectores del manga como a los espectadores del anime.

Aoi Yuki, actriz de voz de Maomao, así lo confirmó en una pasada entrevista: "Hasta la segunda temporada, el equipo trabajó con mucho cariño en cómo expresar el trabajo original en el anime, pero la película es una obra completamente nueva que el autor, Natsu Hyuga sensei, creó asumiendo que se convertiría en un anime."

"Aún no conocemos los detalles concretos [de la historia], pero estamos muy deseando ver qué misterios le esperan a Maomao". En cuanto a la tercera temporada del anime en televisión, llegará en dos partes: la primera aterrizará en octubre de 2026 y la segunda en abril de 2027.