"Estamos votando una sociedad terrible": contundente mensaje político de Jorge Javier Vázquez en 'GH DÚO'

Telecinco respira aliviado después de que la gala extra que se emitió este martes de GH DÚO liderara en audiencia anotando un 11,8% de share. Se trata de un dato que, aunque tampoco es para tirar cohetes, le valió para liderar la noche de este martes.

La gala abordó las polémicas palabras de John Guts sobre las mujeres, en conversación con Carlos Lozano.

"Les vendieron un falso empoderamiento, y ¿qué pasó? Que se necesitaban más impuestos. Entonces dijeron, ¿Cómo mandamos a estas viejas, las sacamos de la cocina, de barrer y de planchar para que se pongan a jalar y que paguen más impuestos?", empezó diciendo el mexicano.

"Hay que decirles que son mujeres trabajadoras, independientes, empoderadas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un trabajo en casa y educando a los hijos de la manera más pendeja del mundo".

"Entonces, ¿qué dijeron? Tú eres fuerte, tú eres independiente... Les vendieron esa idea. ¿Qué fue lo que pasó con el tema del feminismo? Que está creado por el sistema, porque no es lo mismo que en una casa pague impuestos uno a que paguen dos", aseguró categórico John.

El programa decide emitir las vergonzosas palabras machistas de John Guts en la casa: “Las sacaron de las casas y las pusieron a trabajar”.



#GHDúoEspecial pic.twitter.com/3iBb0DrV33 — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) January 20, 2026

Su discurso armó un gran revuelo en redes y fue tildado de sexista y machista, lo que originó una discusión entre Marina, defensora de John, y Terelu.

"En ningún momento John dice que piense eso. Él ha vivido en un país en el que la gente está muy atrás con respecto a nosotros y se les ha vendido a las mujeres ese papel de empoderamiento", expresó Marina. "No es contexto para politizar. Le conozco y no es machista para nada".

Terelu, por su parte, replicó. "Si yo estuviera en tu lugar, hacía un agujero y que me trague la tierra. Yo escucho muy bien y entiendo todavía mejor". La hermana de Carmen Borrego calificó el discurso de John como una "barbaridad" y añadió: "Lo que dice es de analfabetismo".

Jorge Javier no se quedó callado y dejó clara su postura con el siguiente comentario político: "No sé cómo os han sorprendido las palabras de John porque con toda esta ola reaccionaria que nos viene y que se está instalando en todos el planeta... Sus palabras son el futuro".

El presentador insistió en que John, de alguna manera, refleja la "sociedad terrible como la que estamos creando y votando" y que personas como él "van a tener muchísimo poder".