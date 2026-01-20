Todas las claves (y secretos) del sonado fichaje de Marc Giró por Atresmedia: "Su actitud con RTVE ha sido intachable"

Este martes, 20 de enero, será el último día que los espectadores podrán ver a Marc Giró en RTVE. Lo hará en su Late Xou, en una entrega que se grabó antes de las Navidades.

La cantante María del Monte, las modelos Judit Mascó, Laura Sánchez, Martina Klein y Verónica Blume, y el médico, investigador y presidente de la Sociedad Internacional de ITS y VIH Oriol Mitjá serán los últimos invitados en subirse al ascensor del programa.

Fue justo hace ocho días, cuando Atresmedia oficializó su fichaje a través de un comunicado. El grupo explicaba que el presentador "se pondrá al frente de un nuevo formato que laSexta estrenará en 2026".

El movimiento ha sido muy sonado, porque Marc Giró se había convertido en uno de los pesos pesados de RTVE desde la llegada a la presidencia de José Pablo López.

El ascenso del comunicador catalán ha sido meteórico gracias, en parte, a la confianza de la corporación, que apostó por sacar el Late Xou del circuito catalán de RTVE (y RTVE Play) en octubre de 2023, solo unos meses después de su estreno, para lanzarlo a nivel nacional a través de La 2.

Yolanda Díaz visitó el 'Late Xou' de Marc Giró a principios de 2024.

Tras promediar un 4% en la segunda cadena, desde Prado del Rey se decidió premiar a Giró llevándolo al prime time de La 1, trasLa Revuelta de Broncano. Y la jugada le salió bien, y no solo porque sus valores encajaban a la perfección con la línea editorial de la televisión pública.

Según datos de Dos30', la tercera temporada del Late Xou (del 14 de enero al 15 de abril de 2025), promedió un 9,9% de share y 792.000 espectadores.

La cuarta (del 16 de septiembre de 2025 al 20 de enero de 2026), subió hasta el 11,5% y 860.000 seguidores.

Este boom repercutió de forma positiva en los pagos que hizo RTVE a Minutos de barras, la productora de Giró y Santi Villas, su marido y director de Late Xou.

Marc Giró, en la mesa de su 'Late Xou'.

Desde la puesta en marcha del Late Xou, la compañía ha facturado casi 7 millones de euros, pasando de los 200.000 euros de la primera entrega para RTVE Cataluña a los 3,5 millones de esta última en La 1.

La marcha de Marc Giró supone todo un golpe sobre el tablero televisivo. Y lo es, porque Atresmedia refuerza su plantel de presentadores con un rostro que se ha ganado la simpatía del público por sus entrevistas y sus monólogos.

"No me voy por dinero"

El presentador rompía su silencio sobre su fichaje a la que fuera su casa en el pasado — ya colaboró entre 2013 y 2020 en Zapeando, Espejo Público y hasta las precampanadas de Neox — en RAC1.

En los micrófonos de la emisora catalana en la que también trabaja, Giró venía a decir que la decisión de irse de RTVE no se debía a motivos económicos. "Habrá quien piense que me voy por dinero, pero no. Y no vaya a ser que cobremos menos", dijo.

Atresmedia anunció el fichaje de Marc Giró con esta imagen.

"He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y un después desde La Revuelta y de la contratación de Sergio Calderón, actual director de TVE, que me ha tratado con mucho cariño siempre. No ha sido fácil llegar hasta aquí", dijo en Vòste primer.

Aunque es ahora cuando se ha producido su adiós de RTVE, lo cierto es que no es la primera vez que la competencia ha tentado a Marc Giró. Por todos es sabido, que la última renovación estuvo a punto de no llegar a buen puerto.

Absoluto secretismo

Según fuentes consultadas por BLUPER, el showman catalán tenía desde hace tiempo la intención de salir de la televisión pública, si bien indican que "su actitud ha sido intachable" en todo momento con la que ha sido su casa estos años.

Giró ha respetado todos los tiempos con la corporación. De ahí que el fichaje se haya llevado en el más absoluto secretismo, sin producirse filtraciones por ninguna de las partes, teniendo en cuenta que faltaban por emitir las dos últimas entregas de esta cuarta temporada en La 1.

Marc Giró ganó el premio al Mejor Contenido de Proximidad en Televisión por 'Late Xou' en los Ondas 2023. GTRES

"Todo se ha revestido con mucha normalidad", indican estas fuentes a este medio sobre este fichaje, que bien podría ser comparable al de Roberto Leal en la primavera de 2020 y al de Sonsoles Ónega en el verano de 2022.

Precisamente, la hoja de ruta podría ser parecida a la de los presentadores de Antena 3. La compañía de San Sebastián de los Reyes dará todos los galones a Marc Giró, que será la gran baza para reforzar el entretenimiento de laSexta.

Se trata de un área donde el canal, que tiene la actualidad en su ADN, viene intentándolo en los últimos años con formatos como Batalla de restaurantes, El piano o Apatrullando.

Aunque por ahora no han trascendido más detalles, el propio Giró apuntó que el programa será "bastante similar", o sea, un late night.

El catalán gana estabilidad con un contrato en el que podrá desarrollar más proyectos, a diferencia de TVE donde, al final, depende del gobierno de turno.