El testimonio de una superviviente tras el accidente ferroviario en Adamuz: "Me cambié de vagón y eso me salvó la vida"

España está de luto y consternada tras los fatales sucesos ocurridos este fin de semana. Este domingo, ocurría una tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) que ha copado todos los titulares de la prensa, televisión y radio.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, uno de Iryo y otro de Renfe, ocurrido en la tarde del domingo en la localidad cordobesa, ha dejado hasta el momento 42 fallecidos. Además, se cuentan 152 heridos, de los cuales 39 están hospitalizados. Doce de los heridos se encuentran en la UCI y nueve están graves.

Durante estos días, hemos escuchado testimonios de supervivientes que relatan cómo vivieron ese infierno. Hoy, en Y ahora Sonsoles, una mujer contó que, tomando una decisión de último momento, se cambió de vagón para viajar con su amiga… y eso le salvó la vida.

"Salvas la vida, el domingo, porque te cambias de coche. Hoy estás viva, hoy estas viva",con estas palabras, Sonsoles Ónega presentó a la entrevistada.

"Sí, he hablado con varias personas del vagón tres que también se cambiaron de asiento. Gracias a ello están ilesos". "Ha sido un poco cadena de suerte", relató, Lola Beltrán, la superviviente. "Ha sido un poco cadena de suerte".

Lola ha confirmado que su amiga fue ingresada en la UCI, pero que "ya está fuera de peligro". La joven afirma que, en el momento, no fue consciente de la magnitud del accidente y que no se dio cuenta hasta la mañana siguiente, al comenzar a ver las imágenes.

Gracias a Dios, la pasajera salió andando por el vagón, "rompimos las ventanas y la puerta y por ahí pudimos salir",relató la entrevistada, expresando que su vagón fue el que mejor quedó.

Para terminar con una reflexión: "Me siento muy afortunada de estar aquí contándolo y valoro un poco más las cosas importantes de la vida".

Unas palabras que resuenan igual que las de Fidel, quien, tras perder a su madre y con su hermano y sus hijos ingresados en el hospital, reflexionaba: "Tenemos que decir más 'te quiero', la vida se va", y que han emocionado profundamente a quienes lo escuchaban.

Un ejemplo es Susanna Griso, que se emocionó en directo en Espejo Público al escuchar la historia de Fidel.