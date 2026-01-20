Polémica en TVE: una invitada aparece con publicidad en su camiseta en el especial de Pepa Bueno del accidente de tren

Raquel López y Pepa Bueno, en el especial informativo por la tragedia de Adamuz. RTVE

Gran revuelo el que ha generado una de las entrevistadas en el especial informativo por la tragedia de Adamuz. La noche de este lunes, 19 de enero, TVE levantó La Revuelta y el estreno de Decomasters para programar un espacio presentado por Pepa Bueno con la última hora del accidente.

A lo largo de las tres horas de programa, Bueno contó con colaboradores televisivos, expertos y personas que habían vivido en primera persona la desgracia. Entre ellas, con Raquel López, la responsable de una academia de preparación de oposiciones.

Al filo de la medianoche, la conductora del Telediario 2 conectó con esta mujer, cuyos alumnos volvían de Madrid en uno de los trenes implicados después de realizar un examen para funcionario de prisiones.

Pepa en ningún momento hizo mención al atuendo de que lucía la invitada: una camiseta en la que se podía leer claramente la página web de su academia.

López aseguró que el centro de enseñanza tenía sedes en distintos puntos de Andalucía (Huelva, Córdoba...) y que en él se impartían clases de todas las oposiciones de instituciones penitenciarias.

Tomas parte en el especial informativo de La 1 sobre el accidente de tren de Córdoba y aprovechas para hacer publicidad de tu academia de oposiciones. ¡Nivelón, claro que sí!#EspecialAdamuzRTVE #Trenes #AVE #Cordoba #Renfe pic.twitter.com/RXKO4Nn0FS — Carlos Fernández Miguel (@CarlosFMiguel) January 19, 2026

Ahora mismo hay una señora en @La1_tve haciendo propaganda subliminal con una camiseta de su academia para preparar oposiciones en el #EspecialAdemuzRTVE ¿ en qué mierda del mundo vivimos? — esterete 🌾🔻 (@esterete) January 19, 2026

Aprovechar la entrevista en #EspecialAdamuzRTVE para hacer publicidad de tu academia de oposiciones… Hay que esta desubicada y tener el barómetro moral por los suelos. — Jéssica F.M (@JessicaFMaya) January 19, 2026

Sin embargo, la gran mayoría de los alumnos se examinaban el día fatídico, el 18 de enero de 2026. Según la gerente, "unos alumnos perdieron el tren, otros lo cogieron y de otros no sabían nada todavía".

"Tampoco podemos llamar a todas las familias. No queremos molestar", afirmó Raquel. "Ojalá que todas las noticias te lleguen sean buenas", deseó Pepa Bueno, antes de finalizar la conexión con Raquel López.

Los espectadores no tardaron en percatarse de esta promoción encubierta y corrieron a señalarlo en redes sociales, acusando a la mujer de beneficiarse de una situación dramática para hacer publicidad de su negocio.

"Tomas parte en el especial informativo de La 1 sobre el accidente de tren de Córdoba y aprovechas para hacer publicidad de tu academia de oposiciones. ¡Nivelón, claro que sí!", comentaba un usuario de X, compartiendo la imagen.

"No es momento para ponerse una sudadera y hacer promoción de la academia de oposiciones. Un poco de sensibilidad, por favor", remarcaba otro telespectador de la cadena pública.

Silvia Intxaurrondo entrevista a Raquel López en 'La hora de La 1'. RTVE

Este martes, 20 de enero, Raquel López ha vuelto a aparecer en La 1. Lo ha hecho en La hora de La 1. En su entrevista con Silvia Intxaurrondo, probablemente consciente de la polvareda que se ha generado, ha aparecido con una sudadera negra lisa, sin ningún tipo de estampado.