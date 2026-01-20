Nacho Abad (55), presentador, contundente contra Óscar Puente: "Los espectadores de Cuatro le importan una mierda"

Estos días, las principales cadenas de televisión están modificando sus programaciones para priorizar la actualidad informativa. La tragedia ferroviaria de Adamuz deja, a esta hora, 41 muertos y 152 heridos.

En el caso de Cuatro, programas como En boca de todos o Código 10 están ofreciendo una extensa cobertura de la desgracia que ocurrió el pasado domingo en Córdoba, contando con testimonios de afectados, expertos y políticos de distinto signo. Excepto de Óscar Puente.

Nacho Abad, conductor de ambos espacios, ha denunciado la situación ante los espectadores de Mediaset. Lo ha hecho en dos ocasiones: en el especial que se programó este lunes de Código 10 y este mismo martes por la mañana, en En boca de todos.

Este lunes, tras las intervenciones de Antonio Sanz o Juanma Moreno Bonilla, Abad señaló: "Óscar Puente no ha tenido esta delicadeza para los telespectadores de Cuatro. La ha tenido para Televisión Española, para laSexta o para la Cadena SER, pero no para Cuatro",

Y emplazaba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a reconsiderar su decisión y hablar con el formato de Producciones Mandarina: "Si usted quiere entrar en directo y le preocupan algo los telespectadores de este canal, le invito".

Nacho Abad conversa con algunos afectados por el accidente del tren en Córdoba. Mediaset España

"Pero de momento no hemos conseguido que el ministro nos atienda, solo la comunidad andaluza y sus representantes", lamentó Nacho. Este martes, el comunicador del grupo de Fuencarral volvía a la carga.

Ha sucedido cuando Sarah Santaolalla, también colaboradora de diversos formatos de TVE, se deshacía en halagos hacia la gestión de Puente de esta crisis ferroviaria.

"No tiene ninguna obligación, pero es cuestión de respeto para la gente que ve Cuatro. Óscar Puente ha estado en La 1, en laSexta, en Antena 3, en la Cadena SER, en Onda Cero...", reiteraba Abad.

Así, insistía en que En boca de todos lleva "48 horas llamando a Óscar Puente" y advertía a los seguidores del programa: "No ha tenido tres minutos para ustedes".

"Los espectadores de Cuatro le importan una mierda al ministro porque no se pone ni él ni su secretario de Estado. Lo digo para que todos nos retratemos", ha sentenciado Nacho.

"Quiere ganar el relato"

Si bien Puente no ha atendido la llamada de En boca de todos, Nacho Abad no se ha cortado opinando sobre unas declaraciones pasadas del ministro, en las que aseguraba que el ferrocarril vivía "el mejor momento de su historia" cuando se producían retrasos a diario en ellos.

"Intentó ganar el relato, aunque la percepción general desde entonces es que se han descuidado las conexiones a través de las vías férreas", ha comentado Abad, asegurando que ahora también intenta "ganar el relato".