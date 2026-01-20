Juan del Val, muy crítico contra el Gobierno tras el accidente ferroviario: "Estas medidas contribuyen a la psicosis"

La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) ha consternado a todo el país. Hasta el momento, 42 personas han fallecido, según datos oficiales. Además, se contabilizan 152 heridos, de los cuales 39 están hospitalizados. Doce de los heridos se encuentran en la UCI y nueve están graves.

El accidente ha copado la cobertura mediática y las investigaciones continúan para esclarecer las causas. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, todo apunta a que fuera una rotura de un tramo de la vía, que podría haber sido "causa o consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo.

Como medidas tras dos días de la desgracia, Adif ha limitado la velocidad a 160 km/h en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona debido al estado de la vía.

Una medida que fue cuestionada en El Hormiguero durante la tertulia de este martes.

"La población no se fía de lo más fiable que había. Esta idea en la que subirte a un tren pueda ser una operación de riesgo... No es posible que la suerte entre a jugar cuando tú estás en un tren", comenzaba apuntando Rubén Amón.

"Hay un daño a la psicología de la sociedad española por las consecuencias de un drama como este", ha señalado el tertuliano, advirtiendo sobre el impacto emocional que este tipo de tragedias deja en la población.

Recogiendo el testigo de lo expresado, Juan del Val ha añadido lo siguiente: "La psicosis es normal después de un accidente de cualquier índole".

"Es el primer accidente que ha habido nunca en la alta velocidad. Es cierto que, a partir de este accidente, se empiezan a tomar algunas medidas que esas sí que creo que contribuyen a la psicosis", ha introducido el escritor.

Juan del Val se refería al límite de velocidad anunciado hoy: "De repente hoy, se toma la decisión de que en lugar de ir a la velocidad que corresponde en la alta velocidad, no se puede pasar de 160 km/h".

Para terminar afirmando que "esto es el reflejo de una incertidumbre y de una inseguridad independientemente de lo que haya pasado".

"Es una medida razonable, pero también es razonable tener miedo", ha apuntado Pablo Motos.

Asimismo, Juan del Val, cree que "probablemente en el tren no se invierte lo suficiente" y pide explicaciones de "quién es el responsable, si lo ha habido, y cuál es la responsabilidad".

Pese a esto, el tertuliano ha querido poner en valor "la cooperación de las administraciones" al igual que la "solidaridad de la gente". "Esta vez sí se ha cumplido. Hay que poner en valor la actuación política de Juanma Moreno Bonilla, Óscar Puente y Pedro Sánchez".