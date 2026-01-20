El desgarrador testimonio que ha enmudecido a Susanna Griso tras el accidente de tren: "Yo no puedo coger el relevo aquí"

Desgarrador testimonio de Fidel, que ha perdido a su madre en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y tiene a su hermano e hijos ingresados. Su testimonio ha calado hondo en todos los que le han escuchado.

Una tragedia que hasta el momento, se ha cobrado la vida de 42 personas. Se cuentan 152 heridos, de los cuales 43 están hospitalizados. Doce de los heridos se encuentran en la UCI y nueve están graves.

Toda la prensa, televisión y radio están pendientes de cualquier novedad del suceso, contando con testimonios que te arañan el alma y te destrozan por dentro, como el de Fidel. Sus palabras han roto a quienes le escuchaban, como Susanna Griso, visiblemente emocionada.

La presentadora de Espejo Público dio paso a la entrevista intentando mantener la compostura, pero la emoción fue abriéndose paso conforme Fidel explicaba el motivo del viaje.

Su madre, abuela de los niños, es una de las más de cuarenta víctimas mortales del accidente. El viaje tenía un motivo especial: era un regalo de la abuela a sus nietos, llevarlos a Madrid para ver El Rey León. De regreso a casa, ocurrió el accidente.

A medida que el relato avanzaba, el silencio en plató se convirtió en el verdadero protagonista. Todo se quebró cuando Fidel explicó que su madre "iba rezando el rosario" en el momento en el que el tren descarriló y que está convencido de que, en esos instantes, pidió "llévame a mí y salva a mi hijo y a mis nietos".

Unas palabras que han destrozado a Susanna Griso, que ha roto a llorar. También, Fidel ha querido agradecer a todo el mundo que se ha puesto en contacto con él y a todas las personas que se han desplazado para ayudar.

"Esto es España, esto es la solidaridad, el corazón que tienen los españoles aunque muchas veces batallemos en urnas y los partidos políticos nos confundan".

Para cerrar su intervención, dejó una reflexión que lo decía todo: "Lo que prevalece es el corazón que tenemos como humanos y saber que en la vida debemos valorar cosas más importantes".

Unas palabras que desbordaron a la presentadora de Antena 3: "Yo no puedo coger el relevo aquí, Susana… Te aplaudiría".

Griso pidió entonces a Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, que continuara, pero ella, igualmente afectada, tampoco fue capaz y lo expresó con la voz temblorosa: "A mí no me sale la voz".

"Creo que el que habla por mí es mi madre. Mi madre ha tenido una vida entregada al necesitado, al prójimo", ha añadido Fidel.