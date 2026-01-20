Carlos Sobera, sobre 'El precio justo': "Sería el primero en pedir a Telecinco que lo retirase si los datos fueran paupérrimos"

Telecinco se puso 'a jugar' desde este lunes con el estreno de la nueva etapa de El precio justo. El legendario concurso regresó a la televisión de la mano de Carlos Sobera, como ya hiciese en 2021, y la influencer Tania Medina.

Producido por Fremantle, el formato ha vuelto a ser recuperado por Mediaset, junto a ¡Allá tú! en las tardes, con el objetivo de que las audiencias de la cadena se relancen por fin.

La apuesta es valiente, porque sale a competir contra La ruleta de la suerte en una franja en la que el concurso de Antena 3 es imbatible. "El camino en audiencia no va a ser fácil. No vamos con intención de desbancar a La ruleta", reconoce Carlos Sobera en conversación con BLUPER.

De hecho, El precio justo se estrenó muy discreto, marcando un 7,2% de cuota, a 12 puntos del programa de Jorge Fernández. Lo hizo en un día marcado por la tragedia ferroviaria de Adamuz.

El presentador vasco dice estar seguro que Telecinco va a tener "paciencia" porque es "una decisión arriesgada, y ese riesgo necesita de tiempo para consolidar la apuesta".

Carlos Sobera y Tania Medina, en un posado promocional de 'El precio justo'.

Sobera, no obstante, no quiere que El precio justo sufra una agonía, en el caso de que el público lo rechace mayoritariamente. "Sería el primero en pedir a Telecinco que lo retirase si los datos fueran paupérrimos", señala.

Por otra parte, el presentador se pronuncia por las declaraciones que hizo Jesús Vázquez, el que hasta hace poco era su compañero de cadena. El gallego llegó a reconocer que se había sentido "infravalorado y poco usado" en Telecinco.

"Mi impresión es que ha sido muy querido, siempre ha sido una de las estrellas de Mediaset", dice Sobera, a quien veremos en el access de Telecinco a partir del lunes 26 con First Dates.

¿Qué sensaciones tienes ante esta nueva etapa?

Tengo buenas sensaciones. Queríamos hacer un programa ameno, divertido y con un ambiente distendido con concursantes que vienen con ganas de jugar, y creo que lo hemos conseguido. Es una celebración de la vida durante una hora y cuarto.

Carlos Sobera y Tania Medina, en plena grabación de 'El precio justo'.

Telecinco hace una apuesta muy valiente al colocar el programa frente a La ruleta de la suerte. ¿Cómo afrontas esta rivalidad? ¿Está todo perdido?

Me la tomo con alegría y felicidad, porque hacer El precio justo es divertido. Es una oferta complementaria que puede estar bien para el público.

La apuesta por parte de la cadena, efectivamente, es muy valiente. La cadena es consciente de que quería hacer cosas distintas en esa franja y se ha lanzado a hacerlo, que no siempre es fácil porque las cadenas suelen ser conservadoras.

Sé que vamos no sólo contra un grandísimo formato y un gran presentador como es Jorge [Fernández], sino contra un hábito de consumo muy consolidado, porque la gente lleva 20 años siendo fiel a La ruleta.

El camino de audiencias no va a ser fácil, pero no vamos con intención de desbancar a La ruleta, sino de hacernos un huequecito y ser felices con el público que nos quiera ver.

¿Crees que Telecinco va a tener paciencia con el formato?

A mí no me tienen que prometer nada. No soy dueño de la cadena, sino que formo parte de ella. Yo estoy para trabajar y apostar también por ella.

Estoy seguro de que van a tener paciencia. Y lo estoy porque es una decisión arriesgada, y ese riesgo necesita de tiempo para consolidar la apuesta. Estoy muy tranquilo.

La televisión es como es, y si resultara que el recibimiento del público fuera horroroso y los datos fueran paupérrimos, yo sería el primero en decirle a la cadena que retirara el programa, porque queremos que la gente se lo pase bien. No queremos provocar sufrimiento ni sufrir nosotros.

A partir del próximo lunes 26 First Dates vuelve a saltar al access de Telecinco. ¿Cómo valoras este movimiento que hace Mediaset porque, en una entrevista anterior, reconociste que no te llegó a agradar del todo cuando el programa se movió de Cuatro en verano?

Funcionó esa vez, y ahora por lo visto el salto va a ser más temporal porque se va a producir hasta la llegada de Supervivientes. Yo soy más conservador que la cadena.

Nunca me movería de Cuatro, porque hemos creado vínculo con el espectador, tenemos nuestro hueco, es un territorio de confort, y cambiar de cadena es un riesgo.

Pero, oye, si le viene bien a Telecinco para asentarse un poco, de maravilla.

Carlos Sobera, en 'First Dates'. Mediaset España

¿Qué te parece que Iker Jiménez ocupe el hueco de First Dates en Cuatro?

Ese movimiento me parece natural porque sin First Dates dejas un hueco que estaba acostumbrado a darte una audiencia muy interesante, y tienes que elegir un producto potente y nuevo.

El Horizonte de Iker Jiménez está funcionando como un reloj los jueves. Supongo que le irá bien porque estamos en un momento de interés político máximo y el hecho de que Iker aborde de una forma valiente la actualidad, funcionará seguro que sí.

Estamos viviendo un inusual mercado de invierno en televisión con mucho baile de caras. ¿A ti te han tentado otras cadenas?

No. Yo estoy muy contento en Mediaset, que fue donde empecé mi carrera a nivel nacional. Es una cadena a la que he vuelto después de muchos años pululando por otros canales. Siempre he estado muy a gusto donde he ido, pero reconozco que en Mediaset estoy estupendamente. Eso se sabe y trasciende.

¿Qué te han parecido las declaraciones que ha hecho Jesús Vázquez sobre Mediaset?

Todos los presentadores, yo el primero, nos sentimos así cuando no terminamos de encontrar nuestro sitio en las cadenas. En los últimos años siempre he visto que Jesús tenía muchos proyectos y muy variados.

Otra cosa es que luego haya tenido mayor o menor suerte. Con Bailando con las estrellas tuvo mucha y con ¡Allá tú! no tuvo tanta. Pero es que eso no depende de la cadena, ni siquiera de uno mismo, sino del formato, del hábito, del público y de la competencia.

Puedo entender que estuviera un poco decepcionado, pero tengo la impresión de que Jesús estaba muy bien considerado en Mediaset y prueba de ella es que ha estado 25 años en la cadena. Mi impresión es que siempre ha sido muy querido, ha sido una de las estrellas.

¿Te vamos a ver en Supervivientes 2026?

No sé nada, pero a mí me encantaría. Pero claro, con el ritmo de grabación que llevo, todos los días con First Dates y tres tardes a la semana con El precio justo... No soy del mismo centro de Bilbao, igual no aguanto (risas).