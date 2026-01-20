Audiencias: Vicente Vallés se dispara con el accidente de tren y firma su informativo más visto en dos años en Antena 3

Este lunes, 19 de enero, la tragedia ferroviaria de Adamuz dejó un reguero de récords en televisión, destacando el dato de Antena 3 Noticias 2. La edición presentada por Vicente Vallés fue la más vista en dos años, liderando con un 21% de cuota y 2.752.000 espectadores de media.

Supera en 7 puntos al Telediario 2 de Pepa Bueno, que marcó un 14,1% y 1.872.000 televidentes. Así lo acredita la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media.

Tanto La 1 como Antena 3, tras suprimir La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos, apostaron por especiales informativos posteriores.

El de la pública registró un 8,7% y 833.000 fieles, mientras que el de Vallés obtuvo un 11,5% y 1.257.000 seguidores. Telecinco acertó al ofrecer una alternativa de entretenimiento con El debate de las tentaciones (10,1%) y el estreno de Casados a primera vista (13,9%).

El especial de Código 10 con los últimos datos del accidente de tren logró un 7,4%, rozando el medio millón de espectadores en Cuatro. laSexta Clave y el especial de laSexta Noticias, con un 4,9% y un 4,6% respectivamente, cumplieron en la cadena verde.

En la mañana, la audiencia eligió Televisión Española para informarse, liderando con La hora de La 1 (24,6%) y con el máximo histórico de Mañaneros 360. El programa presentado por Javier Ruiz y Adela González consiguió un 21% de share, una crecida de más de 5 puntos respecto al viernes.

El de este lunes fue el programa de Espejo Público más visto de la temporada, con un 13,3% en Antena 3, y El programa de Ana Rosa se mantuvo en Telecinco con un 12,3%. Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras hizo un 8,3% en laSexta; En boca de todos, un 5,9% en Cuatro.

La primera edición de Antena 3 Noticias con Sandra Golpe lideró con un 23,8% y 2.549.000 espectadores. El Telediario 1 con Alejandra Herranz alcanzó su informativo más visto desde agosto de 2021, con un 19,2% y 2.058.000 seguidores.

Así fue la tarde

En la tarde, Directo al grano firmó su segunda entrega más vista del curso con un 12,4% y Malas lenguas siguió en su línea con un 11,1%. El especial informativo que ocupó el hueco de Aquí la tierra y sirvió de antesala al Telediario 2 registró un 12,4%.

Récord vespertino también en las cadenas de segunda generación. Tanto Todo es mentira en Cuatro (7,5%) como Más vale tarde en laSexta (7,6%) firmaron sus programas más seguidos de la temporada este lunes. El espacio capitaneado por Cristina Pardo e Iñaki López adelantó su arranque tras cancelarse la emisión de Zapeando.