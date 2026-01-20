Audiencias: Vicente Vallés se dispara con el accidente de tren y firma su informativo más visto en dos años en Antena 3
'Antena 3 Noticias 2' se reafirma como referencia informativa y lidera con un 21% (2,7 millones de espectadores), siete puntos más que Pepa Bueno (14,1%).
'Mañaneros' (21%) alcanza máximo histórico en La 1 y 'Todo es mentira' (7,5%) logra su mejor dato de la temporada en Cuatro.
Este lunes, 19 de enero, la tragedia ferroviaria de Adamuz dejó un reguero de récords en televisión, destacando el dato de Antena 3 Noticias 2. La edición presentada por Vicente Vallés fue la más vista en dos años, liderando con un 21% de cuota y 2.752.000 espectadores de media.
Supera en 7 puntos al Telediario 2 de Pepa Bueno, que marcó un 14,1% y 1.872.000 televidentes. Así lo acredita la consultora Dos30' en base a datos de Kantar Media.
Tanto La 1 como Antena 3, tras suprimir La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos, apostaron por especiales informativos posteriores.
El de la pública registró un 8,7% y 833.000 fieles, mientras que el de Vallés obtuvo un 11,5% y 1.257.000 seguidores. Telecinco acertó al ofrecer una alternativa de entretenimiento con El debate de las tentaciones (10,1%) y el estreno de Casados a primera vista (13,9%).
El especial de Código 10 con los últimos datos del accidente de tren logró un 7,4%, rozando el medio millón de espectadores en Cuatro. laSexta Clave y el especial de laSexta Noticias, con un 4,9% y un 4,6% respectivamente, cumplieron en la cadena verde.
LO + VISTO del día en TV es @A3Noticias 2 con Vicente Vallés— Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026
📰 LÍDER con un 21% y una media de 2.752.000 espectadores
📰 Su informativo + visto desde febrero de 2024
📰 Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nr73dxzJJB
El informativo de Pepa Bueno @la1_tve firma un 14.1% de share y una media de 1.872.000 espectadores— Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026
➡️ El especial posterior en prime time (22:00-0:59) por el accidente ferroviario en Adamuz firma un 8.7% y más de 4.5 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0hxzLftzKk
MÁXIMO HISTÓRICO de #Mañaneros360 en @la1_tve— Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026
➡️ LÍDER con un 21% de share y una media de 826.000 espectadores
➡️ Más de 3.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XnxR1lXrvt
🔴 El especial de #Código10 centrado en la tragedia de Adamuz firma un sobresaliente 7.4% de share— Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026
🚨 457.000 espectadores siguieron de media el especial de @Codigo10tv que supera los 2.2 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/bBvg2V0vti
🟠 @EspejoPublico firma su programa + visto de la temporada con un 13.3% de share y una media de 451.000 espectadores en la mañana de @antena3com— Dos30' (@Dos30TV) January 20, 2026
🟠 Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zna2fBE8ZK
En la mañana, la audiencia eligió Televisión Española para informarse, liderando con La hora de La 1 (24,6%) y con el máximo histórico de Mañaneros 360. El programa presentado por Javier Ruiz y Adela González consiguió un 21% de share, una crecida de más de 5 puntos respecto al viernes.
El de este lunes fue el programa de Espejo Público más visto de la temporada, con un 13,3% en Antena 3, y El programa de Ana Rosa se mantuvo en Telecinco con un 12,3%. Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras hizo un 8,3% en laSexta; En boca de todos, un 5,9% en Cuatro.
La primera edición de Antena 3 Noticias con Sandra Golpe lideró con un 23,8% y 2.549.000 espectadores. El Telediario 1 con Alejandra Herranz alcanzó su informativo más visto desde agosto de 2021, con un 19,2% y 2.058.000 seguidores.
Así fue la tarde
En la tarde, Directo al grano firmó su segunda entrega más vista del curso con un 12,4% y Malas lenguas siguió en su línea con un 11,1%. El especial informativo que ocupó el hueco de Aquí la tierra y sirvió de antesala al Telediario 2 registró un 12,4%.
Récord vespertino también en las cadenas de segunda generación. Tanto Todo es mentira en Cuatro (7,5%) como Más vale tarde en laSexta (7,6%) firmaron sus programas más seguidos de la temporada este lunes. El espacio capitaneado por Cristina Pardo e Iñaki López adelantó su arranque tras cancelarse la emisión de Zapeando.