Silvia Abril actualiza el estado de salud de Buenafuente y revela cómo se ha recuperado: "Pones tierra de por medio"

Silvia Abril ha ofrecido la última actualización sobre la salud de su pareja, Andreu Buenafuente. TVE

Este domingo, 18 de enero, Al cielo con ella regresa a La 2 y RTVE Play con su primer programa de 2026. En su nueva entrega del año, presentada por Henar Álvarez, el espacio contará con Ruth Lorenzo y Silvia Abril como invitadas principales.

Esta última habla del estado de salud de su pareja, Andreu Buenafuente, y ofrece la última actualización sobre su evolución.

"Está muy bien, trabajando y poniendo remedio a toda esta situación... pero bien", destaca la actriz, presentadora y humorista en el citado espacio.

Andreu Buenafuente en una imagen de archivo en 'Futuro imperfecto'.

El "parón" de Buenafuente

Cabe recordar que fue el pasado 21 de noviembre cuando salió a la luz que el presentador de televisión se vio obligado a tomarse un descanso y detener, temporalmente, su actividad profesional.

A través de un comunicado emitido por El Terrat, la productora tras Futuro imperfecto, el conductor se vio "obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por "motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica".

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", explicó el propio Buenafuente.

Su baja fue toda una sorpresa. Y es que solo tres días antes se había anunciado que Buenafuente y Abril habían sido elegidos para presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol, el 31 de diciembre.

La baja del catalán paró en seco los planes de la cadena. Y también los de la pareja, quienes dieron prioridad a la salud por encima del reto televisivo que les había planteado.

En su encuentro con Henar Álvarez, esta le agradece su testimonio sobre el estado del presentador. Y recalca la importancia de la salud, a lo que Silvia Abril puntualiza: "Y sobre todo la salud mental".

Silvia Abril, en el plató de 'A cielo con ella', de La 2 y RTVE Play, presentado por Henar Álvarez. TVE

Silvia Abril reflexiona sobre "el episodio"

"Esta profesión es una trampa", explica Silvia Abril. Sostiene que trabajar ante las cámaras es algo que, "como engancha y como nos mola tanto", puede llegar a pasar factura.

Ambos han sabido reaccionar a este bache de salud relacionado con las emociones. Por suerte, siempre hay fórmulas. En su caso, han optado por disfrutar de unos días de descanso y desconexión en un lugar remoto: "Se puede... Viajas al otro lado del charco. Pones tierra de por medio, donde no te conozca nadie".

Cuando Henar Álvarez le pregunta si tiene "vida personal", Silvia Abril comparte una sincera reflexión: "El episodio que hemos vivido en casa me ha hecho reflexionar sobre esto. Ahora, por contraste, veo cómo voy yo... como una peonza".

En la actualidad, Silvia Abril atraviesa un momento de intensa actividad profesional. Compagina varios proyectos audiovisuales y teatrales.

Durante su entrevista con Henar Álvarez, la actriz y humorista habla de asuntos tan diversos como su carácter al volante de un coche y la presión que ejerce la industria audiovisual en materias relacionadas con la estética y la belleza femenina.

En este sentido, alza la voz y defiende la necesidad de contar con modelos de mujeres reales, tanto a nivel físico como en lo relacionado a la edad.