Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, sobre la salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef': "Lloramos 10 minutos"

Samanta Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han formado un trío de éxito en 'MasterChef' desde su estreno, en 2013. GTRES

La próxima edición de MasterChef supondrá un punto de inflexión en la trayectoria del talent show culinario más exitoso de la televisión en España. Por primera vez desde su estreno en 2013, el jurado del programa de Televisión Española sufrirá una modificación significativa en su composición, rompiendo con una de las señas de identidad que han acompañado al formato durante más de una década.

Samantha Vallejo-Nágera no formará parte del programa a partir de la próxima edición, protagonizada por adultos anónimos. Tras 38 ediciones vinculada al formato, la chef y empresaria se despide del espacio, marcando el final de una etapa histórica para el concurso gastronómico.

La salida de Vallejo-Nágera supone la primera separación del jurado original, integrado hasta ahora por ella misma junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, quienes se han pronunciado por primera vez sobre la salida de su compañera. Con ella formaban un trío que se había mantenido inalterable desde el inicio del concurso. Pero la vida sigue. Y toca continuar. Así lo han dejado claro ambos cocineros.

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz desean lo mejor a Samanta Vallejo-Nágera tras su salida de 'MasterChef': "Nos da pena, pero hay que mirar al futuro". GTRES

"Hay que mirar al futuro"

El pasado viernes, 16 de enero, durante la cena de los nominados de los Premios Iris, el de Illescas y el de Manresa han roto su silencio sobre la salida de la restauradora y propietaria del catering Samantha Catering.

Ambos coinciden en que Samantha es como "una hermana" para ellos, y están seguros de que "le va a ir muy bien" en su nueva andadura profesional.

Y es que Samantha ya está metida de lleno en un nuevo proyecto. Será una de las participantes del formato DecoMasters, que estrenará La 1 próximamente en su prime time y que también está producido por Shine Iberia.

En el talent show de decoración de TVE que llega este lunes, 19 de enero, tras La revuelta, trabajará mano a mano con su hermano, Colate.



"Nos da pena, pero no nos queda otra que mirar al futuro", han asegurado Rodríguez y Cruz a Europa Press.

Ambos han querido quitar hierro a la marcha de su colega. Consideran que el mundo laboral tiene idas y venidas, por lo que creen que lo más conveniente es no tomarse este tipo de decisiones a la tremenda.

"Esto es como cualquier otro trabajo: lloramos diez minutos y luego vemos que hay vida, que hay luz", ha señalado Pepe Rodríguez.

Samantha, "ilusionada" en su "nueva etapa"

Hace apenas cinco días poco después de que se diese a conocer la baja de Samantha Vallejo-Nágera, la chef rompía su silencio en las redes sociales a través de un breve escrito. En él hacía alusión a su marcha tras 13 años ligada al talent.

"Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes, estoy flipando con lo que me queréis", decía a través de su cuenta de Instagram.

"No puedo contestaros a todos pero os estoy leyendo y solo puedo decir: gracias. Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa de la que os contaré cosas muy pronto. Siempre con mucho sabooor", añadía.

Asimismo, destacaba que se queda con las experiencias vividas: "He aprendido, disfrutado y, sobre todo, me he reído muchísimo, ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre, de la que solo guardo grandes recuerdos".

La decimocuarta temporada de MasterChef, cuyas grabaciones han empezado ya y que se estrenará a lo largo de 2026, no contará con una de sus emblemáticas jueces. Pero en la productora ya tienen a la nueva sustituta.

Marta Sanahuja se estrena como jurado

Su puesto lo cubrirá Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. Es una de las creadoras digitales más influyentes y valoradas en el sector gastronómico digital en nuestro país.

A partir de ahora será ella quien se encargue de catar, evaluar los platos de los aspirantes, así como de orientarlos en su camino dentro del espacio. La joven está encantada con el cálido recibimiento que le han dado sus compañeros.

"Me han acogido muy bien, son una familia. Es verdad que empecé con nervios porque las cocinas de MasterChef imponen mucho, pero me han hecho sentir muy bien", ha reconocido tras sus primeros días de grabación en el nuevo programa.