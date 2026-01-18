Jordi Évole: "Iñaki Urdangarín fue una cabeza de turco. Pasó de ser el yerno perfecto de España a alguien vilipendiado"

Jordi Évole estrena este domingo la séptima temporada de su programa en laSexta. Lo hace entrevistando a Manuel Carrasco, alguien que apenas conocía antes, pero que le "reconcilió" por la capacidad de dejarse sorprender en uno de sus conciertos.

En esta tanda, el periodista se sentará junto a rostros de la cultura como Loles León, Fernando Tejero o Alba Flores. Pero, quizás, la entrevista con más morbo será la de Iñaki Urdangarín. "Fue una cabeza de turco de una situación mucho más compleja de Casa Real", dice a BLUPER.

Évole continúa con su intención de alejarse del tono político crispado para ofrecer un "espacio de sosiego" en televisión. "Es bueno desmarcarse y darle una oportunidad al espectador", sostiene.

Aunque asegura que, ahora mismo, "no hay ningún político confirmado", no cierra las puertas a realizar una entrevista a un dirigente político. De hecho, dice que sería un "buen momento" para volver a sentarse con Pedro Sánchez como hizo hace una década en la cafetería HD de Madrid.

"Me parecería un ejercicio de memoria y de comparación con la actualidad interesante", declara. "A Sánchez lo hemos dado por muerto tantas veces que ya no me atrevo a hacerlo".

A lo largo de todos estos años, Évole se ha visto con Maduro, detenido por Trump — "Es una persona peligrosa para la democracia", dice— y con Julio Iglesias, que es noticia por las acusaciones de agresión sexual: "No estamos hablando de un beso en el pasillo, sino de violaciones".

El año pasado abrías temporada con Juan y Medio, y este lo haces con Manuel Carrasco. ¿Por qué?

No le conocía antes del verano. Fue en un festival de Canarias, en el que también tocaba con mi grupo, donde coincidí con él. Empecé a escuchar a Manuel Carrasco y me quedé flipando. Me enamoró.

Yo no lo seguía, no sé si por prejuicios porque le asociaba a OT o a la canción melódica. Era algo que a mí no me interesaba más allá de que él ya me cayese bien, porque era un tipo que me parecía majísimo, pero no despertaba en mí interés.

El concierto me reconcilió con muchas cosas, y ese mismo día, le dije en el backstage que quería hacerle una entrevista en mi programa.

Jordi Évole junto a Manuel Carrasco en la presentación de su programa en Sevilla. EFE

¿Con qué te reconcilió?

Con el hecho de sorprenderme ante algo que piensas que no lo va a hacer o que no te va a gustar. Que alguien te rompa la cintura y que te cambie la forma de pensar.

¿Te va a pasar esto con Iñaki Urdangarín?

No lo he grabado aún, pero no me importaría. En su momento, Iñaki fue una cabeza de turco de una situación mucho más compleja de la Casa Real y que, además, se demostró que luego se quedó casi en anécdota.

Ha sido el único que ha pasado por la cárcel y ha cumplido una pena.

Su historia de vida es muy potente. Pasó de ser un deportista de élite y el yerno perfecto de España a convertirse en alguien menospreciado y vilipendiado. Que se haya vuelto a levantar y hoy tenga ganas de hacer cosas nuevas, me parece muy interesante.

"Iñaki Urdangarín fue una cabeza de turco de una situación mucho más compleja de la Casa Real"

¿Fue fácil convencerlo?

Sí, porque hace muchos años que nos conocemos. Era algo que ya teníamos hablado. La coincidencia de que aparece su libro ha acabado siendo fundamental para que se haga la entrevista.

Todos los invitados confirmados son rostros de la cultura.

No hay ningún político cerrado para el programa ahora mismo, pero no descartemos nada.

Jordi Évole en la presentación de la nueva temporada de su programa en Sevilla.

¿No te apetece hacer entrevistas políticas ahora?

Porque prefiero que el rincón que tenemos en televisión sea de sosiego. Los invitados que vienen lo hacen con una generosidad absoluta y cuentan cosas que en otros sitios no lo hacen. Ha habido compañeros que me han llegado a preguntar que cuánto pagábamos.

Yo voy a seguir apostando por ese tipo de conversación sosegada y no crispada, y casi revolucionaria en el momento en el que vivimos,

Cuando empezamos a hacer Salvados hacíamos entrevistas políticas y sacábamos temas polémicos, y en ese momento no había ese tipo de periodismo. Ahora la política está presente 24/7 en laSexta, por ejemplo. De ahí que sea bueno desmarcarse y darle otro tipo de oportunidad al espectador.

A la que no hay forma de convencer es a Isabel Díaz Ayuso. Ni aunque cantes acompañado de un coro como en una de las promos.

Nada. Ya casi que lo voy a dar por perdido. Además, luego no estoy muy prudente con los tuits que pongo o cosas que digo porque la verdad es que me decepciona bastante su manera de hacer política.

Si la tuviésemos en el programa, yo haría una entrevista estrictamente política. A mí me gustaría conocer a la persona Isabel Díaz Ayuso, pero no se deja y está en su derecho.

“Me gustaría conocer a Isabel Díaz Ayuso, pero no se deja y está en su derecho"

¿Miguel Ángel Rodríguez qué dice?

Hace mucho que no hablo con él, pero parece que tampoco está remando mucho a favor.

Quien sí se ha sentado contigo hasta en dos ocasiones ha sido Pedro Sánchez. Y lo ha hecho en dos momentos muy diferentes: una en 2016 tras su dimisión como secretario general del PSOE y en 2023, antes de las elecciones generales donde revalidó su presidencia en el Gobierno. ¿Podría darte ahora una nueva tras todos los escándalos?

Ahora podríamos volver al mismo bar cuando le hicieron dimitir como secretario general del PSOE y dejó su acta de diputado. Se cumplen 10 años de esa entrevista, y me parecería un ejercicio de memoria y de comparación con la actualidad interesante.

Igual es la carta que te guardas...

Mmm (risas).

A Pedro Sánchez lo hemos dado por muerto tantas veces que ya no me atrevo a hacerlo más"

¿Qué vaticinio haces del Gobierno? ¿Crees que Sánchez va a aguantar?

A Pedro Sánchez le hemos dado muerto tantas veces que no me atrevería hacerlo más. Si él dice que va a llegar a 2027, seguramente intentará cumplirlo. Aunque estoy convencido de que si en 2026 encuentra algún momento que le pueda ser favorable, cambiará de planes.

Es una carta que todos los presidente del gobierno han tenido: convocar elecciones cuando les han convenido. Lo estamos viendo ahora con algunos presidentes autonómicos, que no están esperando a que la oposición estén armada.

En 2015 viajaste a Miami para entrevistar a Julio Iglesias. ¿Qué le preguntarías ahora?

Es la investigación periodística del año. Le preguntaría que qué tiene que decir ante las palabras de estas mujeres. Los testimonios son durísimos. No estamos hablando de un beso en el pasillo, sino de violaciones.

"Los testimonios contra Julio Iglesias son durísimos. No estamos hablando de un beso en el pasillo, sino de violaciones"

Y en 2019 entrevistaste a Maduro, ahora detenido por Trump.

Donald Trump no tiene ningún respeto a la democracia. Lo ha demostrado con el secuestro de Maduro, más allá de que puedas estar a favor o en contra de Maduro y de su gobierno. Las cosas no se tienen que hacer así, de esta forma tan expeditiva, con tanto show y humillación. Parecía que necesitaba enseñar a Maduro esposado, bajándose del helicóptero...

Trump es peligroso para la democracia y el orden mundial. Es una persona que está enferma, como quien tiene una adición al poder, la ambición y al dinero. Si hubiese una clínica de desintoxicación de todo esto, le ingresaría.

"Trump es peligroso para la democracia y el orden mundial. Es una persona que está enferma"

Háblame, por último, del documental de Eduardo Casanova. ¿Cómo surgió la idea?

Fue Edu el que nos llamó porque quería salir del armario del VIH, que es algo que no pasa con una persona conocida, casi nos tenemos que remontar a los principios de los 90 con Rock Hudson, Freddie Mercury o Magic Johnson.

Es una enfermedad que ha seguido siendo estigmatizada a pesar del paso del tiempo y de que vivimos en un momento de exhibición de la enfermedad propia. Hay gente que ha explicado muy bien su cáncer, la salud mental... En cambio, algo como el VIH y el sida, es algo que nadie se expone por miedo a quedar marcado o por perder trabajos o parejas.

Por eso el paso que da Edu abriéndose en canal y explicando todo lo que le ha pasado, me parece muy valiente. Puede ser útil para mucha gente.

Muchos dijeron que se había lucrado.

Bueno, es que eso ya es lamentable que algunos medios tergiversen la realidad de esa manera. Edu no ha cobrado nada por hacer este documental, te lo garantizo.