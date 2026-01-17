Kira Miró (45), sobre su infancia en los 80: "Sufrí 'bullying'. Sentí mucha soledad de pequeña y no lo entendía"

Kira Miró es uno de los rostros más reconocibles de la pantalla española. La canaria debutó en televisión en Desesperado Club Social, un programa juvenil que emitió Antena 3 entre 1999 y 2002, y desde entonces lleva cerca de 25 años encadenando trabajos y éxitos.

La de Santa Brígida, conocida por sus papeles en series como Servir y proteger, La que se avecina o Machos alfa, no tardó en encontrar su verdadera vocación en la interpretación. Así, ingresó en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, donde permaneció tres años.

Y es que Miró viene de una familia de artistas, tal y como comentó en el podcast Todo sobre tu madre: un abuelo pintor que se fue a Canarias en los años veinte, un primo músico, un hermano que quería ser actor y una madre que, tras ser ama de casa, estudió producción de cine y acabó ganando un Goya.

En dicho programa, Kira relató cómo su madre se mudó primero a Madrid con su hermano, para que después les siguieran su hermana y ella. Los cuatro acabaron viviendo en un piso pequeño de la capital, con su progenitora haciendo grandes esfuerzos para salir adelante sin apenas recursos.

La intérprete habla de su madre, llamada Marta, como alguien con la fortaleza de un "ave fénix", que cae y resurge de sus cenizas una y otra vez. Valora de ella su capacidad de trabajo, su serenidad y su manera de tratar a todo el mundo por igual en los rodajes.

Kira Miró, en 'Machos alfa'. Netflix

Sin embargo, no todos los recuerdos de Kira Miró son positivos. La infancia de la ganadora de la primera edición de El Desafío estuvo marcada por el 'bullying', del que se ha pronunciado poco.

"No lo he contado de momento, pero ya lo contaré. Mucha soledad, de pequeña, y no entiendes por qué, porque tú no haces nada para sentir esa soledad", explicó durante un 'photocall' la actriz.

Miró, "por suerte", fue capaz de dejar todo ese sufrimiento atrás y confesó que hoy en día se siente "afortunada" de dedicarse a lo que le apasiona.

De hecho, Kira lleva dos décadas viviendo única y exclusivamente de la interpretación, sin tener que recurrir a un "plan B", como muchos otros compañeros de sector.

Como último apunte sobre el acoso que recibió en el colegio, Miró señaló que no hace falta "perdonar" a los agresores, pero que sí que es importante "pasar página y tirar hacia delante".