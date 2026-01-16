El serio aviso de 'La ruleta de la suerte' y Sandra Golpe a 3 días del estreno de la nueva etapa de 'El precio justo' en Telecinco

La nueva etapa de El precio justo en Telecinco se enfrenta a una misión casi imposible. La cadena deberá tener mucha paciencia con la valiente apuesta que hace con este legendario concurso, que estará presentado por Carlos Sobera junto a Tania Medina.

Y decimos valiente porque el formato que aterriza el lunes en el canal principal de Mediaset se enfrentará al tándem que componen La ruleta de la suerte y las noticias que presenta Sandra Golpe en Antena 3.

El concurso de Jorge Fernández y el informativo se han convertido en un sólido pilar de la parrilla diaria de la cadena de Atresmedia. Ambas ofertas sacaron músculo este jueves, a solo tres días del duelo que se viene a partir de la próxima semana.

La ruleta de la suerte no baja el listón y se mantiene en unos datos espectaculares.

Este jueves, el concurso firmó su entrega más vista de la temporada, al promediar 1.797.000 espectadores. Es su mejor dato desde el pasado mes de marzo de 2025. En cuota, el programa de Jorge Fernández alcanza un impresionante 24%.

#LaRuletaDeLaSuerte firma su PROGRAMA + VISTO DE LA TEMPORADA con un 24% de share y una media de 1.797.000 espectadores en @antena3com



— Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Un dato que le permite jugar directamente en otra liga, porque Mañaneros 360 se queda en un 11,7% en ese tramo y Vamos a ver se conforma con un 8,2%.

La sobresaliente audiencia de La ruleta de la suerte permite que Sandra Golpe vuele después, como viene haciendo desde hace ocho años consecutivos.

Antena 3 Noticias 1 creció este jueves hasta el 26,3% de share, su mejor resultado desde hace 18 años ( 25 de diciembre de 2017).

En cuanto a espectadores, el informativo registra 2.541.000 espectadores, lo que le permite ser lo más visto en televisión del día. Es su día más visto desde diciembre de 2022.

MÁXIMO DE TEMPORADA de @A3Noticias con Sandra Golpe



📰 LÍDER con un 26.3% de share y una media de 2.541.000 espectadores



📰 MEJOR DATO DE SHARE DESDE OCTUBRE DE 2008



📰 Más de 3.5 millones de espectadores únicos

Sandra Golpe aventajó en 10,5 puntos al Telediario que pilota en La 1 Alejandra Herranz (15,8% y 1.524.000) y en 18 a la edición de Informativos Telecinco de las tres de la tarde con Isabel Jiménez (8,3% y 806.000).

Ante estos datos, El precio justo tendrá la complicada labor de hacerse un hueco en el tramo en el que ahora se emite Vamos a ver con Patricia Pardo, a partir de las 13:45.

Novedades de 'El precio justo'

En esta nueva etapa, el concurso apuesta por un desarrollo más fluido y dinámico del concurso, sin speaker en directo y unificando las diversas etapas del juego en dos partes bien diferenciadas.

Cada entrega comenzará con una serie de pujas en las que cuatro concursantes tratan de adivinar el precio de distintos productos sin pasarse.

Carlos Sobera y Tania Medina en el plató de la nueva etapa de 'El precio justo' en Telecinco.

El ganador de cada puja accede a un juego con premio directo, manteniendo la lógica clásica del formato y facilitando que el espectador pueda seguir el desarrollo del concurso y participar desde casa.

El precio justo recupera pruebas míticas como ‘Plinko’, ‘Minigolf’, ‘La llave maestra’, ‘3 en raya’ o ‘El precipicio’, junto a juegos que amplían la variedad sin alterar la mecánica original: ‘Grand Prix’, ‘Joker’, ‘El cambiazo’, ‘Checkout’ y ‘Sigue la línea’, son algunos de ellos.