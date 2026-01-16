Rodri, un joven que sufrió un ictus con 23 años, emociona a Toñi Moreno: "Ejemplo de superación"
El programa 'Hoy en día' de Canal Sur recoge el impresionante testimonio de este muchacho que tuvo que volver a aprender a caminar y hablar.
Toñi Moreno se ha emocionado con la historia de superación de Rodri Muñoz, un madrileño de 25 años que ha tenido que empezar de cero tras sufrir un accidente cerebrovascular.
El joven ha sido este viernes, 16 de enero, uno de los protagonistas de Hoy en día, el programa que presenta en Canal Sur. El matinal ha repasado su historia poniendo en valor su valentía.
"Nunca sabes cuando la vida te va a dar un tortazo de los buenos", decía Toñi, sonriente, antes de darle paso para que compartiera su historia con los espectadores.
Rodri tenía 23 años cuando sufrió un ictus hemorrágico fulminante que afecta al 50% de su cerebro. El joven llevaba una vida aparentemente normal, y compaginaba su trabajo como Guardia Real con sus estudios para ser entrenador personal.
Sin embargo, un día, tras una guardia, se despertó con molestias: "Me empecé a encontrar muy mal. La mano se me movía sola, no sentía nada, se me caía la baba y no podía hablar", relató.
"Se me estaba inundando el cerebro de sangre", aclaraba, explicando que le tuvieron que operar de urgencia. Fue entonces cuando los médicos descubrieron que tenía una malformación de nacimiento.
Ese accidente cerebrovascular lo dejó en coma durante 10 días. Durante tres meses, además, tuvo que estar en el hospital, donde fue sometido a varias operaciones.
Empezar de cero
A partir de entonces, su vida cambió para siempre. Pero, en ningún momento contemplaba rendirse.
Rodri ha contado que lo más difícil no fue su periplo en el hospital. "Estás en una nube y no sabes lo que te ha pasado".
"Lo más duro fue la vuelta a casa y encontrarme con la realidad de no poder hacer cosas y no tener una vida como la de antes", explicaba.
Rodri volvió a aprender a moverse, a caminar, a hablar, en un arduo proceso de rehabilitación. "Tengo 25 años y me queda toda la vida. No me va a parar", aseguraba rotundo.
Una evolución que el joven muestra a través de sus redes sociales para "demostrar hasta donde puede llegar la fuerza humana cuando no se rinde".
Rodri suma más de 50.000 seguidores en Instagram.
La increíble historia de Rodri ha emocionado especialmente a Toñi Moreno: "Estás dando un ejemplo de superación. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que no tienes la necesidad de demostrarlo".