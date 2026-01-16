Patricia Conde, alto y claro: "El desafío' no tiene nada que ver con un reality, un 'mentirity' o un docureality"

Patricia Conde en un posado en la presentación de 'El desafío'.

Patricia Conde se ha superado a sí misma en El Desafío. La popular presentadora ha vuelto a ser concursante tras su polémico paso por MasterChef Celebrity hace ahora tres años.

De hecho, y aunque no menciona en ningún momento al talent culinario de TVE, la vallisoletana de 46 años vuelve a reavivar la polémica al considerar El desafío como el "mejor formato que hay ahora mismo en la televisión".

"El Desafío no tiene nada que ver con un reality, un mentirity o un docureality", dice Patricia Conde.

"Es que enciendo la televisión y veo un montón de programas que no me creo. Yo estoy deseando encontrar formatos que sean de verdad, cosas que atraviesan la pantalla", asegura.

Hay que recordar que en MasterChef, decidió tirar la toalla en la misma final y autodescartarse del duelo por el título. Aquella decisión le costó una tremenda bronca, y así se justificó en redes con la siguiente reflexión.

"No puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron", escribió.

La que fuese presentadora de El Informal o Sé lo que hicisteis debutó en el programa de 7yacción con una maniobra extrema con un coche, al subir por una rampa de 45º a dos ruedas.

¿Cómo te has visto en El Desafío?

Cuando me llamaron no me veía para nada y lo veía imposible. Yo, que no meto la cabeza bajo el agua para que se me pongan las mechas verdes, ¿cómo voy a hacer apnea y esas cosas? Tampoco soy una mujer que esté trabajando todo el día.

Pero como he hecho cosas valientes a lo largo de mi carrera, me animé. Me he dado cuenta de que soy más valiente de lo que pensaba.

¿Te has preparado físicamente?

Es que no hay otra manera de hacer El desafío. No sólo te tienes que entrenar la fuerza en el gimnasio, también mentalmente. Al final, es meditación, dominio de la atención y todo eso que oímos en las redes.

Es súper importante en la vida, porque no compites con los demás, sino con uno mismo. Dices: 'Venga, voy a meter la cabeza debajo del agua a ver cuánto aguanto'. Hay muchos mecanismos.

"No hace falta llegar al extremo cuando algo está bien hecho como 'El desafío"

Volver a ser concursante tras MasterChef. ¿Te ha dado vértigo?

El Desafío es el mejor formato que hay ahora mismo en la televisión de nuestro país, y eso te lo digo, siendo consciente de que Sé lo que hicisteis dejó una huella imborrable. En lo que a comedia se refiere, para mí y será el mejor formato que yo haya podido hacer.

El desafío no tiene nada que ver con un reality, un mentirity o un docureality. Son pruebas llevadas al extremo que te hacen ver que eres más fuerte de lo que crees. No depende de la edad que tengas o de tu género. Solo de que quieras o no.

¿Lo de mentirity lo dices por algo en concreto?

Es que enciendo la televisión y veo un montón de programas que no me creo. Yo estoy deseando encontrar formatos que sean de verdad, cosas que atraviesan la pantalla. Como yo lo he vivido, a mí ya no me la cuelan con cualquier cosa. Para eso me pongo una ficción maravillosa como es Stranger Things.

Cuando era muy joven, un director me decía por el pinganillo que preguntase no sé qué a la invitada. Pero es que a mí no me apetecía hacer eso, porque sabía que le iba a hacer daño. ¿Hasta qué punto están buscando agredir a alguien para que suene la flauta? Cuando algo está bien hecho, no hace falta llevar a alguien a un extremo que no quiere.

Patricia Conde, en 'El desafío'.

¿Cómo te has tomado las valoraciones del jurado?

Todos los concursantes pensamos de forma diferente, pero nos llevamos súper bien. A todos nos han puntuado de una manera muy similar. A mí me han dado buenas y malas puntuaciones. Cuando te tienen que dar los tres unos, lo acepto y pienso: 'bueno no es lo que esperaba, pero quizás lo merezco'.

Y aunque piense que me merezco más puntuación, soy una persona objetiva y sé que mis compañeros también lo han hecho muy bien. No soy ni mejor ni peor. En El Desafío no pienso en las puntuaciones, y eso nos ha quitado bastante estrés de la cabeza. Nos bastaba con sacar adelante la prueba.