La influencer Cèlia Espanya se lanza a su reto más extremo: 100 kilómetros de aventura en el corazón del Himalaya

La influencer Cèlia Espanya se enfrenta al reto más exigente de su vida: un trekking extremo de 100 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel en el Himalaya.

Su aventura se abordará en la segunda temporada de Lo Repte, que regresa este sábado, 17 de enero, con su segunda temporada en la plataforma 3Cat con ocho entregas.

Antes de emprender el viaje a Nepal, Cèlia Espanya se encontrará con el alpinista Òscar Cadiach, el primer catalán en coronar el Everest, que compartirá con ella consejos clave para afrontar la aventura, así como anécdotas extremas vividas al límite de la supervivencia.

Tras completar los 42 kilómetros de la Maratón de Nueva York, Cèlia Espanya entrenará con deportistas que han marcado la historia del deporte catalán, como la nadadora sincronizada Ona Carbonell, el jugador del Barça Joel Parra o la atleta paralímpica Fiona Pinar.

Además, compartirá actividades deportivas con amigos muy conocidos por el gran público, como el cantante Miki Núñez, la periodista Laura Fa, la artista Samantha Hudson y los creadores de contenido Mariona Casas y Widler.

Los primeros cinco capítulos del programa que produce La Bombilla Media se estrenarán este fin de semana en el canal juvenil de 3Cat. Los otros tres restantes, centrados en la gran aventura del Himalaya, llegarán a la plataforma el sábado 21 de febrero.

Cèlia Espanya define los nuevos episodios como “más auténticos y con más valores”.

Cèlia Espanya y Miki Núñez entrenan en 'Lo Repte'.

"El público conectará. Ha habido una gran evolución, tanto del programa como mía como presentadora. En la primera temporada estaba más pendiente de cómo se me veía físicamente; esto ha pasado a un segundo plano y me he centrado en la calidad del contenido. He estado mucho más presente en los rodajes y he contribuido a defender los valores en los que creo", asegura.

"En la primera temporada había una preparación física muy intensa. En esta segunda, la preparación no tiene tanto peso narrativo en el programa. Ya soy una persona entrenada. Además, la preparación específica de este reto no se podía hacer en Cataluña por las condiciones del terreno", explica Espanya.

"Con la primera temporada de Lo Repte mucha gente se animó a hacer running. Me escribieron muchas personas diciendo que les había inspirado. Ahora, con estos nuevos capítulos, estamos acercando la montaña a todos", añade la presentadora.