La brutal bronca de Cristina Piaget y Raquel Salazar en 'GH DÚO': "Llevas desestabilizada desde que saliste de tu madre"

Este jueves, 15 de enero, Gran Hermano DÚO vivió una explosiva gala que confirma que, más allá del dato de audiencia, existe un casting a la altura del formato.

Para empezar, Telecinco decidió aprovechar su gallina de los huevos de oro en una época de incertidumbre en la cadena, La isla de las tentaciones. Por ello, Sandra Barrios y Juampi, pareja estrella de esta edición, entraron en la casa de Tres Cantos.

Sin embargo, no estarían solos. El tándem se volvería trío con Andrea, el italiano con el que ella cayó en la tentación en República Dominicana. Eso sí, tal y como se vio en el reencuentro seis meses después de la experiencia, concursante y soltero ya no tienen relación.

La primera toma de contacto entre Sandra y Juampi fue, cuando menos, fría. Ni se saludaron. Tampoco hubo arrumacos entre Sandra y Andrea, y esta dejó claro que no le hacía ninguna gracia tener que vivir experiencia de GH DÚO con los dos chicos.

Pero el momento de máxima tensión de la noche lo protagonizaron Cristina Piaget y Raquel Salazar. La top model acusaba a varios compañeros de desestabilizarla en la convivencia: "Cuando has recibido 'bullying' de pequeño, o te hunden o elaboras herramientas de supervivencia".

#GHDuoGala2



Raquel: llevas estabilizada desde que saliste de tu madre



Cristina: zorra



Raquel: zorra tu



Cristina: yo me voy



Borrego y Belen cantando Adiós con el corazón



Raquel haciendo un gesto en las manos diciéndole a Cristina…



TE REPRENDO



GH A VUELTO SEÑORES. pic.twitter.com/UWARL9ulMQ — Joan García Cruz (@JoanGarciaCruz2) January 15, 2026

"Ellos han conseguido desestabilizarme", aseguraba Piaget, refiriéndose a compañeros como Salazar, Manuel González o su hermana Gloria. Así, la madre de Noemí Salazar le soltó: "Tú llevas desestabilizada desde que saliste de tu madre".

Este comentario fue la chispa que terminó de encender a Cristina, que se lanzó hacia la participante de Los Gypsy Kings: "¡Zorr...!". "Zorr... tú. Que eres Chucky", le respondía Raquel, mientras su enemiga era frenada por Carlos Lozano: "¡Con mi madre, no!".

