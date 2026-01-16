Audiencias: Broncano sufre una dura derrota frente a Motos y 'La Revuelta' cae a mínimo del curso con Antonia Dell'Atte

Ni el tornado Antonia Dell'Atte pudo evitar el mínimo de temporada de David Broncano. La Revuelta sufrió una dura derrota este jueves, 15 de enero, frente a El Hormiguero de Pablo Motos.

El programa de TVE no logró siquiera superar la barrera del doble dígito, y registró un discreto 9,4% de share y 1.217.000 espectadores. La cifra contrasta con el revuelo que se formó con la concursante de Decomasters, que disparó contra Alessandro Lequio y Ana Rosa Quintana.

Broncano se queda muy lejos de Motos. Concretamente, a casi siete puntos. El Hormiguero cerró la semana con su mejor resultado, al conseguir un 16% de cuota de pantalla y 2.090.000 espectadores.

El formato de Antena 3 tenía la baza de la entrevista al actor turco Can Yaman.

Después, en la tertulia, Tamara Falcó rompió su silencio sobre las acusaciones contra Julio Iglesias, exmarido de su madre, Isabel Preysler, y padre de sus tres hermanos: Chabeli, Enrique y Julio Jr.

Can Yaman visita @El_Hormiguero de @antena3com LIDERANDO con un 16% de share y una media de 2.090.000 espectadores



🐜 +9.1% por encima de la media de la cadena



🐜 Más de 4.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QIgxyaS23j — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

#LaRevueltaTVE cierra la semana en @la1_tve alcanzando un 9.4% de share y una media de 1.217.000 espectadores



⚡️ Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0eEYbXFGmf — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

En el access prime time hay que recalcar el débil dato que obtiene GH DÚO. El reality se tiene que conformar con un 6,3% en este tramo. Cae por debajo de First Dates (6,6%) y El intermedio (6,5%).

Ya en prime time, cuando acabaron Motos y Broncano, GH DÚO lideró la noche con un 12,6%.

El programa de Jorge Javier baja algo más de un punto respecto a su estreno (13,7%). Se trata de un dato que sigue siendo discreto, pero que le vale para ganar la noche.

Venció al adiós de Hasta el fin del mundo. El reality de La 1 obtuvo un 11,4% en la etapa final, en la que Jedet y Andrea Compton se proclamaron ganadoras.

#GHDúoGala2 en @telecincoes sigue LÍDER de su franja de emisión con un 12.6% de cuota, 789.000 de audiencia media y 2.298.000 espectadores únicos



👁‍🗨 13.1% de cuota en el TC



👁‍🗨 19% en su parte final#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/8x4qTOLdZA — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Además, Horizonte sigue sin dar tregua y vuelve a marcar un notable 9,8% en Cuatro.

El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter contó en plató con Víctor de Aldama, que respondió al hijo de José Luis Ábalos.

Récord para Sandra Golpe

MÁXIMO DE TEMPORADA de @A3Noticias con Sandra Golpe



📰 LÍDER con un 26.3% de share y una media de 2.541.000 espectadores



📰 MEJOR DATO DE SHARE DESDE OCTUBRE DE 2008



📰 Más de 3.5 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PJegLi8UaB — Dos30' (@Dos30TV) January 16, 2026

Las audiencias de este jueves dejan, por último, el récord de las noticias de Sandra Golpe en Antena 3.

Su informativo se dispara a su mejor dato en 18 años (diciembre 2007) al apuntarse un 26,3%. Fue lo más visto del día, con 2.541.000 espectadores de media.