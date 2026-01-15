Tamara Falcó rompe su silencio sobre Julio Iglesias: "Espero que 'tío Julio' salga ileso. Ojalá no sea verdad"

Solo faltaba ella por pronunciarse después del escándalo mediático que hay en torno a su tío. Julio Iglesias ha sido acusado presuntamente de agresión sexual por dos mujeres que trabajaban para él como empleadas del hogar.

Desde que la noticia salió a la luz, ha generado opiniones divididas: mientras algunos cuestionan la figura del cantante, otros lo defienden a capa y espada. Y hoy, en El Hormiguero, Tamara Falcó ha podido pronunciarse al respecto.

Hay que recordar que el caso le afecta de lleno, ya que Julio Iglesias es el exmarido de su madre, Isabel Preysler, y padre de sus tres hermanos: Chabeli, Enrique y Julio Jr.

De esta forma, la tertuliana ha mostrado su opinión en el programa de Pablo Motos, interviniendo al final, después de que sus compañeros hubieran expresado ya sus opiniones. Como era de esperar, sus palabras despertaron gran expectación, aunque fueron muy breves.

"Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco y reputacional", ha comenzado declarando, reconociendo así la magnitud de las consecuencias que enfrenta su tío.

Falcó ha querido dejar clara su postura sobre las acusaciones: "Hay una investigación abierta, pero sí que evidentemente para mí es tío Julio y, para mis hermanos, su padre", subrayando el vínculo familiar y su implicación personal en el caso.

Sobre la gravedad de la situación, añadió: "Es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia haga su trabajo y que tío Julio salga ileso de esto”, mostrando tanto su preocupación como su confianza en el proceso judicial.

La hija de Isabel Preysler se ha mantenido cautelosa y ha evitado involucrarse directamente en el caso. Quienes sí se han pronunciado abiertamente son sus amigos íntimos, como Ana Obregón o Ramón Arcusa, que cuestionan la veracidad de las denuncias y aseguran que el artista no actúa de esa manera con sus empleadas.

A raíz de este escándalo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrirá una investigación sobre Julio Iglesias para determinar si existen indicios suficientes de delito. En caso de que los fiscales consideren que hay pruebas suficientes, el cantante será citado y llevado ante el juez para responder formalmente a las acusaciones, dando inicio así al proceso judicial correspondiente.