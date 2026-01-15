Rafa, el jubilado español que vive en Tailandia: "Con mi pensión vivo de maravilla y consigo ahorrar"

El simple hecho de vivir en nuestro país se ha convertido en un lujo que, tristemente, muy pocos pueden permitirse. Ni siquiera haber trabajado toda una vida y contar con una buena pensión garantiza hoy en día una vida tranquila, lo que se ha convertido en uno de los grandes problemas de España.

Esta realidad afecta a muchas personas que, obligadas por el alto coste de la vida, se ven forzadas a abandonar el país en busca de mejores condiciones. Es el caso de Rafa, un jubilado español que decidió marcharse a vivir a Tailandia para poder disfrutar de una vejez más digna.

"Estuve un año pensando dónde me iba a ir. Tenía pensado irme a la parte del norte de España, pero mi mujer falleció de un cáncer, estaba solo, ahí conocí a mi actual compañera, que es tailandesa y empezamos una relación", comenzaba relatando en Espejo Público.

"Cuando le expliqué mi caso, me dijo que en Tailandia, con mi pensión, podía vivir de maravilla. Estuvimos un año y dos meses conociéndonos, hablando todos los días. Entré en internet, vi cómo era todo esto... Yo soy isleño, me encanta el mar... Y cuando lo vi dije, esto es lo que quiero yo"

El programa de Antena 3 ha aprovechado la historia de Rafa para comparar el nivel de vida entre España y Tailandia, partiendo de su pensión, que roza los 1.200 euros. "Yo cobro de pensión 1.136 euros", explicaba el mallorquín.

"¿Cuál es tu vida con esta pensión?", se preguntaba Miquel Valls. "Aquí pagamos un alquiler que nos cuesta 100 euros", mientras que en España serían 900. Respecto a la comida, en el país de Asia "se puede comer por 4 euros al día". "Lo que en España equivaldría a un café", ha espetado Valls. En nuestro territorio el precio medio ronda los 12 euros.

En cuanto al litro de gasolina, ahí no llega ni al euro. Sin embargo, en España está alrededor de 1,43 euros el litro. si hablamos del gasto mensual en luz y agua, los tailandeses pagan 25 euros, frente a los 70 euros que cuesta aquí. Y por el internet se paga 10 euros al mes, mientras que en nuestro país asciende a unos 30 euros.

"¿Puedes ahorrar?", preguntaban desde plató. "Claro que me queda dinero", afirmaba Rafa. "Calculando, en España esa pensión apenas alcanzaría para cubrir los gastos básicos", señalaba Susanna Griso.

Un aspecto clave a tener en cuenta es la sanidad. "Existen seguros para expatriados que resultan muy caros, pero yo acudo a la sanidad pública tailandesa, que es de muy buena calidad", explicaba el entrevistado.

"¿Es fácil obtener la residencia?", planteaba la presentadora de Espejo Público. Rafa explica que, a partir de los 50 años, se puede solicitar el visado de jubilado. "Te piden empadronamiento en España, certificados penales y demostrar que cobras una pensión suficiente".

"A mí me costó tramitarlo 1.400 euros. Puedo permanecer todo el año en el país, aunque cada tres meses tengo que pasar por inmigración para que me vean la cara y, cada año, renovar el visado, lo que me cuesta unos 200 euros", detalla.

Aunque matiza que no recomienda a los estudiantes ir a Tailandia a vivir: "Aquí no puedes venir a trabajar. Si lo haces y te pillan, te meten en la cárcel", advierte.