Jesus Cintora (48), sobre su infancia en los 80: "En casa no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha"

Jesús Cintora se ha convertido en una de las figuras más fuertes dentro de Televisión Española. El comunicador regresó a la pública en abril de 2025 con Malas Lenguas, un formato de actualidad que en principio estaba pensado únicamente para las tardes de La 2.

Los buenos resultados permitieron que el programa extendiera su presencia a La 1. Cintora ya tuvo una primera toma de contacto con la pública en 2021, al frente del magacín Las cosas claras.

Jesús debutó como presentador en Las mañanas de Cuatro, cadena en la que luego conduciría espacios como The Wall, En la caja o Cintora, a pie de calle. Después, capitaneó Carretera y manta en laSexta, donde también fue colaborador de Liarla Pardo o laSexta Noche, entre otros.

Un dilatado currículum para un periodista que nació hace 48 años en Ágreda, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, en el seno de una familia humilde. En una entrevista a EL ESPAÑOL en 2022, aseguró que su madre "calentaba el agua en una lata de conservas para bañarnos".

Y es que en su casa "no había agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico, ni ducha". "Nos bañaba en la misma pila en la que luego fregaba los cacharros". Cintora suele sacar pecho de esa infancia en el pueblo: "Vengo de esa España que se esforzó y trabajó un montón para vivir dignamente".

Una niñez "libre"

"Me gusta decir que somos una generación de hijos de la calle", recuerda en su página web, y reconoce: "Pasarlo bien era jugar en las plazas y en el campo al balón, coger fruta de los árboles, beber agua de los ríos o hacer cabañas en el monte… Éramos bastante libres".

"Nunca me pusieron una hora de vuelta a casa, pero mi padre podía levantarme de la cama a las cinco de la mañana para acompañarle a trabajar en el camión. Creo que eso marca", recuerda.

Jesús Cintora durante un programa de 'Malas lenguas'.

Cintora explica que asistió a clases en un colegio público de Ágreda, "con unas maestras y maestros de la EGB" a los que debe "mucho, como tantos chavales en este país". "Lo mismo me pasó en el instituto, en la universidad, con los amigos o con los compañeros de trabajo", apunta.

Jesús acepta que no cambia su "infancia en el pueblo ni por veinte parques de atracciones". "Soy de esa generación que jugaba o se hacía heridas en la calle. Que por tener una bicicleta, flipaba. Que era un peligro haciendo 'barrabasadas' para divertirse, pero luego monaguillo en la parroquia".

La niñez del castellanoleonés también estuvo marcada por los programas que veía en la cadena para la que hoy en día trabaja. "En televisión, solo existía la pública y veíamos Barrio Sésamo o La bola de cristal".

"Nuestros ídolos eran los futbolistas, porque era lo que nos inculcaban, y coleccionábamos cromos. Pero lo más grandioso era viajar los fines de semana con el equipo del deporte escolar", desvela.