Antonia Dell'Atte estalla contra Alessandro Lequio en TVE: "Todos sabían que era un maltratador"

Nadie esperaba lo que ocurrió en La Revuelta. El programa recibió este jueves a Antonia Dell’atte con motivo de su próxima participación en el talent Decomasters, que se estrenará el lunes 19 de enero.

La modelo irrumpió en el plató con su habitual explosividad, animando el ambiente y cantando La Bámbola, un éxito que versionó en un disco que publicó. Sin embargo, todo se desató cuando lanzó un contundente mensaje: "Mira esto, para todos los hombres que tratan a las mujeres como muñecas de trapo". "Yo nunca he sido una muñeca; más que muñeca, he sido Antonia, la cojonuda", afirmó.

A continuación, continuó con un mensaje reivindicativo: "Qué bueno que las mujeres podemos tocar a los hombres y te dicen 'tú me estás agrediendo'. A tomar por culo, con todo lo que habéis hecho vosotros, ahora os toca sufrir".

Su intervención recibió numerosos aplausos por parte del público, e incluso un espontáneo le gritó: "¡Di nombres!", a lo que ella respondió sin dudar: "Lequio".

"¿Puedo decir una cosa? Antes hemos hablado en el camerino y he dicho que como ha habido una noticia importante en torno a tu alrededor que se hablaba. Pero Antonia me ha dicho que no quería dar nombres propios", ha añadido David Broncano.

Antonia intervino entre aplausos del público: "Te has equivocado, no quería nombrar a Ana Rosa Quintana. De Lequio sí podemos hablar. Mi exmarido me ha hecho pública en España. Ahora hablamos en serio: esto es un llamamiento de justicia social. Yo no soy una víctima".

La modelo contó que lo denunció, que la investigación la llevó sola y que incluso la acusaron de denuncia falsa, mientras la prensa del corazón dificultaba el proceso. "He luchado contra las injusticias y para apoyar a las mujeres", añadió.

"Todos sabían que era un maltratador y todos le reían las gracias. Ha habido muchos cómplices y todos están cayendo", afirmó Antonia.

Añadió además: "Ana Rosa Quintana lo ha protegido y blanqueado durante 27 años. La justicia dirá la última palabra. Tú no puedes llamarme delincuente; me acusaban de falsificar pruebas".

Contra el maltrato



Antonia Dell'Atte: "Esto es un llamamiento de justicia social. He hecho una lucha contra las injusticias y para apoyar a las mujeres"#LaRevuelta @AtteDell pic.twitter.com/YD277Raewu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 15, 2026

"¿Ha mentido a la audiencia? Sí. ¿Lequio ha sido señalado como maltratador? Sí. ¿Lequio está fuera? Sí. Yo he conseguido esto", ha sentenciado.