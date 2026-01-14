Rosa Villacastín estalla contra Ana Obregón por su defensa a Julio Iglesias: "Me das vergüenza como mujer"

Rosa Villacastín y Ana Obregón en el especial de '¡De viernes!' sobre Julio Iglesias.

Telecinco levantó la programación que tenía prevista para el prime time de este martes, 13 de enero, a raíz de que dos extrabajadores de Julio Iglesias acusaran al cantante de haberlas agredido sexualmente.

Mediaset acertó, porque el especial de ¡De Viernes! lideró en audiencia. El programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona registró un 13,4% de cuota, superando a la penúltima entrega de Late Xou de Marc Giró en La 1 (9,5%).

laSexta, por cierto, también reaccionó a la impactante noticia al emitir otro especial de laSexta Clave sobre Julio Iglesias: la emisión anotó un 5,4% en el canal de Atresmedia.

De vuelta a ¡De viernes!, el programa contó a Ana Obregón, amiga del legendario cantante, además de Makoke, amiga de Iglesias en los años 80.

Como hiciese por la tarde, en Y ahora Sonsoles, Obregón sacó las garras para defender al artista. Incluso, llegó a cuestionar los testimonios de las denunciantes. "¿Cuánto han cobrado las chicas?", preguntó en el espacio de Antena 3.

En los mismos términos se pronunció en Telecinco, donde también dio la cara por el artista. "Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con Julio en su casa, todo el día, durante dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así".

Esta defensa a ultranza que hizo Ana de su amigo Julio la costó numerosas críticas de los espectadores. "Yo no soy hombre, pero... ¿A vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?", preguntó con sorna a Antonio Rossi y José Antonio León.

Una pregunta que le costó la reprimenda de la presentadora: "Es un tema demasiado serio. Son acusaciones demasiado duras y serias como para bromear".

"¿Estabas esposada? ¿Te habían puesto unas esposas? ¿Por qué no te has ido?", volvía a preguntar Ana para poner en duda el testimonio de las dos extrabajadoras, mientras que Archidona recordaba que "son mujeres vulnerables, con problemas económicos y familiares" y que no era "fácil" salir de esta situación.

Máxima tensión

Pero el momento de más tensión se produjo cuando entró Rosa Villacastín, otra voz muy cercana a Julio Iglesias. Y la veterana periodista no se cortó en estallar contra Ana Obregón por sus intervenciones.

"No te voy a dar la razón y me das un poco de vergüenza como mujer. Puedes haber ido a su casa, pero no has entrado en su habitación. No sabes lo que hace por las noches", dijo. "Cuando dos mujeres se enfrentan a alguien con el poder de Julio Iglesias, respétalas".

Ana Obregón, en el especial de '¡De viernes!' que emitió este martes Telecinco.

La actriz y presentadora se defendió asegurando que no se estaba respetando la presunción de inocencia y que se estaba haciendo un "juicio mediático". "Que lo juzgue un juez".

Villacastín, por su parte, insistió: "Que conozcas la cara A de Julio Iglesias no te da derecho a negar la B. Estas señoras me ponen los pelos de punta al escuchar sus declaraciones y pensar lo que habrán pasado. No puedes decir que no es verdad porque el testimonio es tremendo".

"Claro que las respeto, pero siento tristeza por el juicio mediático que se le está haciendo", remató Obregón.