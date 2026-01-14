María Patiño estalla contra Ana Obregón: "Perder un hijo es muy doloroso. Que te violen a una hija también"

No se habla de otro tema en la prensa, y no es para menos. Julio Iglesias ha sido acusado presuntamente de agresión sexual. Han sido dos mujeres que trabajaban para él como empleadas del hogar las que lo han denunciado públicamente.

Las acusaciones han sido cuestionadas por su entorno más cercano. Entre quienes han salido en su defensa están Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, y Ana Obregón, cuyos comentarios en televisión han generado polémica.

Como hiciese por la tarde, en Y ahora Sonsoles, Obregón sacó las garras para defender al artista. Incluso, llegó a cuestionar los testimonios de las denunciantes. "¿Cuánto han cobrado las chicas?", preguntó en el espacio de Antena 3.

En los mismos términos se pronunció en Telecinco, donde también dio la cara por el artista. "Tengo la suerte de poder hablar porque he convivido con Julio en su casa, todo el día, durante dos años y medio. Ni en ese tiempo ni luego he visto un Julio así".

Esta defensa a ultranza que hizo Ana de su amigo Julio le costó numerosas críticas de los espectadores. "Yo no soy hombre, pero... ¿A vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?", preguntó con sorna a Antonio Rossi y José Antonio León.

Esta pregunta ha causado mucho revuelo y María Patiño, sin pelos en la lengua, no ha dudado en contestar a la bióloga. Lo ha hecho en No somos nadie, el programa que se emite en TEN.

"Perder un hijo es muy doloroso. Que te violen a una hija también. ¿Lo has entendido?", ha expresado sin reparo alguno. "Muy bien María", ha añadido Marta Riesco, apoyando su punto de vista.

A esto se suma que la presentadora tampoco se calló en redes sociales y, al citar el vídeo de las declaraciones de Ana Obregón, afirmó: "Es una vergüenza escucharla".

Sea como fuere, a raíz de la polémica generada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que investigará a Julio Iglesias y que podría llevarle ante el juez si aprecia suficientes indicios de delito.