Frank Cuesta reaparece en televisión tras sus polémicas: "Me dieron un ultimátum. Sadismo puro y duro"

Frank Cuesta ha reaparecido en televisión tras estar un tiempo alejado del foco mediático a raíz de las polémicas que hundieron su imagen pública meses atrás.

El presentador, conocido por el formato internacional Frank de la Jungla, ofreció una entrevista este martes, 13 de enero, a Código 10, programa que pilotan Nacho Abad y David Alemán en Cuatro.

Hay que recordar que, tras años de conflictos con su exmujer, Yuyee, el naturalista fue detenido en varias ocasiones en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su Santuario Libertad.

De hecho, llegó a declararse culpable ante el juez. Y así lo asumía en Código 10: "Estoy expectante porque sé que voy a tener una condena".

Por otra parte, también salieron a la luz unos audios en los que supuestamente el propio Frank llegaba a reconocer sus intenciones de envenenar a perros y gatos. Un material que fue difundido por una persona de su círculo más cercano.

"Que te digan que maltratas animales te duele por quién viene, porque sabe que está manipulando utilizando audios cortados y conversaciones privadas", dijo en Código 10.

El estoque final fue el vídeo que lanzaba en mayo del año pasado, en el que confesaba no tener cáncer. En él, además, indicaba que ni siquiera era ni veterinario ni herpetólogo. Horas después, Cuesta lo negaba todo al asegurar que fue presionado por terceros, tal y como afirmó en Cuatro.

Frank Cuesta es entrevistado por Nacho Abad y David Alemán en 'Código 10'.

"Se pretendía que yo tocase el botón de autodestrucción y se fuese todo a la mierda", reconoció, asegurando que una persona, cuya identidad no reveló, le estaba "amenazando con muchísimas cosas"

En el caso de que una de ellas hubiera salido a la luz, "afectaría mucho a una persona de cara al futuro": "Me dio un ultimátum, era una amenaza directa".

Frank Cuesta explicó que esta amenaza estaba ligada a un "evento" ocurrido con uno de sus hijos. El herpetólogo contó entonces que decidió emprender acciones legales e interponer una denuncia por extorsión y amenazas.

No obstante, las presiones no cesaron: "La respuesta fue: 'No me vale, tienes que ir a la tele'. Ahí entendí que esto no iba a parar".

"Nunca he visto una cancelación tan brutal. No sé qué corazón tienen, pero para mí es una manera sádica de hacer las cosas. Es sadismo puro y duro", dijo con resignación.