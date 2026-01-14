Belén Esteban: "Es mentira que me hayan llamado para 'Gran Hermano DÚO'. Solo lo ha hecho TVE y para 'Top Chef"

Belén Esteban está de vuelta en Televisión Española. Tras años de experimentos culinarios en Sálvame o Canal Quickie con más o menos atino, 'la Patrona' se embarca en Top Chef: dulces y famosos, el talent show de repostería que toma el relevo de Bake Off en La 1.

El pasado noviembre, Esteban se despedía de María Patiño y otros compañeros de TEN para arrancar las grabaciones del programa. Ese que supone su regreso a la pública tras el fiasco de La familia de la tele y después del cual se tomará "un año sabático" televisivo para estar con los suyos.

En declaraciones a BLUPER, asegura que nunca ha sido tentada por el espacio de cocina por excelencia de TVE. "A mí nunca me han llamado de MasterChef Celebrity. Con todos mis respetos, ahí son muy serios. Bastante tengo con Top Chef", señala la de Paracuellos.

Belén, cuya diabetes es por todos conocida, explica que no ha podido probar sus postres: "Al ser diabética, había ingredientes que yo ni sabía que existían". "Aquí los postres tienen nombres rarísimos. Te tienes que apuntar a un curso en CCC. Yo quiero postres españoles: arroz con leche, torrija…", bromea.

La máxima pretensión de la madrileña con Top Chef: dulces y famosos es que los espectadores la vean sonreír. "De verdad que estoy muy feliz. Que quede claro que estaba feliz en los otros programas, pero este es completamente diferente", apunta Esteban.

Belén Esteban, en un posado oficial de 'Top Chef: dulces y famosos'. RTVE

¿Cómo te las has ingeniado para probar los postres con tu diabetes?

No los he probado, menos un día que probé media galleta. Al ser diabética, había ingredientes que yo no sabía que existían, como la glucosa en pasta. Me da un poco de rechazo. Pero yo encantada, porque todos se están poniendo gorditos, menos yo.

No es ningún secreto que te han tanteado para participar en otros formatos. ¿Qué te hizo decir sí a Top Chef?

Llevaban años llamándome, sí. Me llamaron para este cuando se llamaba Bake Off, pero no pude. Familia, Navidades… Son muchas horas y estás todo el día. Este año decidí cogerme un año sabático y dije: ‘Voy a probar Top Chef’. Y creo que he acertado.

"TVE llevaba años llamándome para 'Top Chef', cuando aún se llamaba 'Bake Off: famosos al horno', pero no pude aceptar"

Un año sabático, ¿en qué sentido?

Sí, cuando acabe Top Chef me quiero coger un año sabático. No os voy a mentir, si me llaman de algún programa, voy, pero esto de hacer un programa todos los días… Quiero hacer un parón por mí. Creo que es el momento y el espectador tiene que descansar de la Esteban.

También por mi niña, que vive lejos. O mi madre, que vive en Benidorm y quiero estar más tiempo con ella, que se hace mayor. O disfrutar de mi marido, que quiero dedicarle más tiempo.

¿Un parón de cuánto tiempo más o menos?

De seis meses a un año. No te digo que no vaya a un programa de invitada, pero de continuo...

Top Chef: Dulces y Famosos



Esta temporada en Televisión Española todo va a ser A LO GRANDE.



Que comience el reto más dulce de sus vidas 🍰🍫#TopChefRTVE pic.twitter.com/XnzLqHH3LZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 14, 2026

¿Te has cansado de la tele?

No. A mí me encanta. Pero hay un momento que… Mi madre tiene 82 años. Que es verdad que puedo cogerme un viernes y venirme un domingo, pero no es lo mismo. O irme a Estados Unidos a ver a tu hija quince días.

O irme con mi marido a cenar. Es que muchos días llegaba de la tele y decía: ‘Jolín, qué pereza’. Y quiero aprender inglés. Tengo una emoción que flipas. Ir al gimnasio, que solo he ido dos veces en mi vida, estar con mis amigas. Quedar entre diario para ver una peli…

¿Qué peso ha tenido lo sucedido con La familia de la tele para tomar esta decisión?

Absolutamente nada. Ya dije que no me sentía bien en La familia de la tele, no por el formato, sino porque no me veía.

"La decisión de tomarme un año sabático no ha tenido nada que ver con 'La familia de la tele'. Ya dije que no me sentía bien ahí, no por el formato, sino porque no me veía"

¿Sigues con la puerta abierta a hacer algo en Mediaset?

Ahora mismo, eso de las puertas… Yo quiero descanso. No sé qué me va a deparar el futuro. Lo mismo esta semana me tocan 67 millones en la Primitiva y hasta luego, Mari Carmen. No quiero pensarlo. Poco a poco.

Pero, ¿te han llamado?

Tengo que decir que es mentira que me hayan llamado de GH DÚO. Si me hubieran llamado, lo diría. Pero a mí no me ha llamado nadie. A mí los únicos que me han llamado han sido los de TVE.

Belén Esteban en 'No somos nadie'.

Es la primera vez que cocinas dulces, ¿no?

Nunca lo he hecho. Alguna cosilla, tipo natillas y eso. Esto no lo han dicho en la rueda, pero aquí los postres tienen nombres rarísimos. Te tienes que apuntar a un curso CCC. Yo quiero postres españoles: arroz con leche, torrija… Nada, nada, todo americano.

¿Crees que el público va a conocer a una Belén diferente?

A ver, no es que estuviera mal donde estaba antes, estaba súper feliz. Lo que pasa es que la gente conoce a la Belén divertida. Aquí van a ver a la gamberra.

No quiero desmerecer a los programas donde he estado, porque han marcado mi vida, pero llevaba muchos años en el mundo del corazón. Miguel me dice: ‘Se te nota hasta otra cara’. Y mi hija: ‘Se te nota en la voz, mami’.

"Nunca me han llamado de 'MasterChef Celebrity'. Con todos mis respetos, ahí son muy serios. Bastante tengo con 'Top Chef"

¿Qué has descubierto de ti en Top Chef?

Que hago de todo. Canto, bailo, ‘puteo’...

¿Y robas?

No, yo no suelo robar. Yo soy de las que se mete cuando roban. A mí no tienen narices de robarme una tarta porque la monto. Pero es muy divertido. ¿Quién iba a imaginar que estaría con Mariano Peña? ¿Con Eva Isanta? ¡La Cuqui! Este casting es la hos…

¿Qué tal con Paula Vázquez?

Mira, yo a Paula la conozco desde que empecé en la tele. Es para comérsela. En las grabaciones, cuando nos salimos a, ¿se puede decir?, a fumar, si lloro yo, ella llora también.

Nos contamos nuestras vidas, nos conocemos desde hace tanto… De verdad que estoy muy feliz, quiero que la gente me vea contenta. Que quede claro que estaba feliz en los otros programas, pero este es completamente diferente.

Belén Esteban y María Patiño, en 'La familia de la tele'. RTVE

¿Te han tentado alguna vez en MasterChef Celebrity?

No, a mí nunca me han llamado de ahí. Ya bastante tengo con Top Chef. Con todos mis respetos a MasterChef, pero son muy serios. Que me gusta MasterChef, ¿eh? Que quede claro. Pero a mí me gusta más el cachondeo.