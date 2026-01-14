Ana Pastor viaja a Groenlandia: laSexta presume de músculo informativo con un especial en la isla que ambiciona Trump

Este miércoles, a partir de las 22:45 horas, laSexta emite una edición especial de El Objetivo desde Groenlandia. Ana Pastor se desplaza hasta la isla danesa ahora que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión internacional.

El programa de Pastor abordará 'in situ' la última hora del conflicto tras haberse intensificado las amenazas de anexión por parte de Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos ha ido escalando en su pretensión de hacerse con dicho territorio, según su versión, para que no caiga en manos chinas o rusas.

Pastor, desde Groenlandia, aportará una visión cercana sobre cómo se está viviendo esta situación por parte de los habitantes del territorio, que han mostrado su postura contraria a dicha iniciativa de la Administración Trump.

Asimismo, la periodista analizará cómo Dinamarca y la Unión Europea están respondiendo a esta amenaza y cómo podría influir en las relaciones con Washington, ya bastante tensas a causa de la política de defensa y la OTAN.

¿Por qué Groenlandia interesa tanto a Donald Trump?



🧐 ¿Por qué ha puesto su mirada en un lugar que tan solo tiene cuatro semáforos?



📺 Este miércoles, a partir de las 22.45h, especial @ObjetivoLaSexta con @_anapastor_ pic.twitter.com/855eU414Kg — laSexta (@laSextaTV) January 13, 2026

Con este despliegue, laSexta vuelve a sacar músculo informativo. La cadena de Atresmedia es la primera televisión española en enviar a uno de sus rostros más conocidos hasta Groenlandia.

El grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes apuesta de nuevo por la marca El Objetivo y no es de extrañar, teniendo en cuenta los datos que obtuvo el pasado domingo, 4 de enero.

Esta entrega de El Objetivo de Ana Pastor, dedicada a analizar los bombardeos de Trump en Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, fue la más vista de la historia del formato.

El especial obtuvo un 8,5% de cuota de pantalla y reunió a 1.044.000 espectadores de media, siendo también lo más visto de la cadena en la jornada.

Se trata de la mejor cuota del programa desde el 3 de noviembre de 2024, con la cobertura de la DANA. Lideró sobre sus competidores privados, 1,9 puntos por encima de Telecinco y 3,5 puntos por encima de Cuatro, su competidor directo.

Además, anotó un 12,2% entre los públicos de 25 a 34 años, siendo líder, al igual que en Madrid también, ámbito en el que firmó un 13,6%.