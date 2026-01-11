Gloria Camila, perpleja ante la detención del padre de Kiko Jiménez: "Hizo su vida sin su progenitor y acertó"

Este pasado sábado 10 de enero, Fiesta sorprendía al informar que el padre de Kiko Jiménez, antiguo colaborador del programa, fue detenido el pasado jueves 8 por, presuntamente, apuñalar a un hombre en Linares (Jaén). Una noticia que ha sobrecogido en el plató, en el que estaba Gloria Camila, ex del jienense.

Según informaba el magacín de Unicorn Content, Fernando Martínez, el padre del exconcursante de Supervivientes tuvo un altercado en una armería, que terminó con este atacando a otro individuo con un arma blanca.

Tras lo sucedido, Martínez se atrincheró en su domicilio, siendo detenido el pasado viernes 9 de enero, sobre las 15:30 horas de la tarde, gracias a una orden judicial que permitió que la policía irrumpiese en su residencia.

Fiesta ha proporcionado más datos, con la reportera Arabella Otero informando desde Linares. “Hemos podido saber a través de fuentes policiales que el motivo del apuñalamiento fue intentar hacerse con la recaudación de la armería, 45 euros”, expresaba la redactora.

La periodista comentaba que no era la primera vez que el padre de Jiménez y la presunta víctima tenían un enfrentamiento de este estilo.

Alejandro Entrambasaguas y Gloria Camila en 'Fiesta'. Mediaset

“Hemos podido saber por fuentes muy cercanas al caso que el propietario de la armería y Fernando ya se conocían y esa puñalada con ese machete de una hoja de treinta centímetros que previamente había comprado en la armería, se la asestó por un posible ajuste de cuentas”, informaba Otero.

Dado que Gloria Camila, ex de Jiménez, es actual contertulia en el magacín vespertino de los fines de semana, quiso dejar claro que el actual novio de Sofía Suescun no tenía apenas relación con su progenitor.

Aunque la hija de Ortega Cano no tiene una buena relación actualmente con su ex, quiso defenderlo y dejar claro que él es ajeno a la vida de su padre. Es más, reveló que Fernando le hizo sufrir mucho durante su infancia y que fue criado por sus abuelos.

“Para Kiko su abuelo era realmente su padre, es verdad que nunca ha tenido una relación real con este señor pese a que lo ha intentado en varias ocasiones”, compartía.

Gloria Camila en 'Fiesta'. Mediaset

“Quien más me hablaba de Fernando era Carmina [madre de Kiko Jiménez], hasta me enseñó cartas que le había mandado. No sé si Kiko echaba de menos a su padre, pero gracias a Dios tuvo a su abuelo, que fue la figura que lo crió”, respondía.

La protagonista de Dos vidas aprovechó para comentar que esos intentos de contacto del padre con Kiko vinieron después de que éste fuese popular por su aparición en Mujeres y hombres y viceversa.

“Kiko nunca quiso saber nada de él. Hizo su vida sin su padre y acertó”, expresaba la hija de Rocío Jurado.