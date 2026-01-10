Rocío Flores habla sobre el "día surrealista" en los juzgados con su madre y confiesa si tomará nuevas medidas legales

Rocío Flores ha vuelto a romper su silencio en De viernes en uno de los relatos más duros sobre su madre, Rocío Carrasco, desde la emisión de la docuserie que dinamitó definitivamente su relación.

La experta en nutrición ha reaparecido en Telecinco tras ganar la demanda por revelación de secretos contra los creadores del documental de su madre, una victoria judicial que, lejos de cerrar heridas, ha reabierto muchos de los episodios más traumáticos que ha vivido en estos años.

En el programa, Rocío recordó con todo detalle el día del reencuentro con su madre en los juzgados, muchos años después de su último contacto personal.

La también empresaria explicó que, cuando la vio, la saludó, pero según su versión no obtuvo respuesta, algo que le hizo sentir “como si fuese una persona desconocida” para ella.

Ese instante, a escasos metros de distancia, le removió “absolutamente todo” y convirtió la vista judicial en un auténtico terremoto emocional.

Rocío Flores y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

Rocío ha confesado en el Scoop que nunca imaginó tener que encontrarse con su madre en un tribunal, describiendo la escena como “surrealista” y admitiendo que salió “destruida” de aquel día.

La joven ha asegurado que sintió “un vacío increíble” y que, a su juicio, Rocío Carrasco aún no es consciente del daño que le ha hecho a lo largo de los años.

También ha revelado que, durante todo este tiempo, ha intentado mantener conversaciones privadas con ella, sin éxito, y que todavía no ha logrado procesar del todo lo que ocurrió el pasado 23 de junio en esa vista tan tensa.

En paralelo a este relato íntimo, la experta en coaching ha abordado en el magacín nocturno una cuestión clave: si tiene o no intención de seguir adelante con nuevas acciones legales contra su madre.

Rocío Flores y Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset

Tras haber ganado la demanda por revelación de secretos, se le preguntó directamente por la posibilidad de emprender más medidas judiciales, una opción que ella no ha descartado de forma tajante.

Eso sí, se ha mostrado muy prudente, insistiendo en lo “duro” que está siendo gestionar todo este proceso. Rocío dejó claro que, a día de hoy, su prioridad es proteger su estabilidad emocional y la de los suyos, aunque no cerró del todo la puerta a defenderse de nuevo en los tribunales si siente que se vulneran sus derechos.

“Lo que ha hecho es destrozarme la vida”, sentenciaba. “Me ha calmado un poco el alma ver que poco a poco se va haciendo justicia”, confesaba.

“Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Era una cosa tan privada, tan íntima... Y si a eso le sumas que es tu propia madre. Era como si te apuñalaran por dos”, añadía.

Rocío Flores en 'De viernes'. Mediaset

“Lo que sí que sé y tengo súper claro es que, si algún día tengo hijos, jamás les haré lo que me han hecho a mí”, expresaba.

“Si algo he aprendido en la vida, después de sufrir tanto, es el saber que lo importante realmente es el cómo criar a tus hijos, la felicidad, la educación que les des, los valores... Y nunca les haría pasar por lo que he pasado yo”, manifestaba.