La vuelta de "la bestia" Carlos Lozano 10 años después y un trío desconcertante: así fue el estreno de 'GH DÚO 4'

Carlos Lozano, Carmen Borrego y Belén Rodríguez, en el estreno de 'GH DÚO'. Mediaset España y Zeppelin TV

"No será la casa que esperan, no se imaginan lo que van a sufrir". Con esta inquietante frase daba comienzo Jorge Javier Vázquez a la cuarta edición de GH DÚO.

Telecinco estrenó este jueves su primera baza para arrancar con buen pie 2026, un año en el que espera levantar audiencias tras un 2025 para olvidar.

El estreno obtuvo datos discretos. Aun liderando su franja, el tramo principal de la gala anotó un 13,7% y 821.000 espectadores. Antes, en el access, un 7,7% y 963.000 televidentes, lejos de Pablo Motos y David Broncano.

La cadena llevaba cebando desde el día anterior la que sería la gran sorpresa de la noche. A eso de la 23:15 horas, Jorge Javier Vázquez pedía a Cristina Piaget que liberara a la "bestia" de la caja que se encontraba en el jardín de la casa de Tres Cantos.

Algunos acertaron. La "bestia" que formaría tándem con la modelo no era ni más ni menos que Carlos Lozano, en lo que se anunció como su regreso a televisión cuatro años después de su última experiencia (Sálvame Mediafest). Si bien el presentador acudió a ¡De Viernes! en marzo de 2024.

Cristina Piaget y Carlos Lozano, en 'GH DÚO'. Mediaset España

A Lozano no le resulta extraño el formato de Zeppelin TV, ya que fue concursante de Gran Hermano VIP en 2016. Entonces, rozó la victoria en una temporada que ganó Laura Matamoros. "Esta vez vengo para ganar".

Otro de los grandes momentos de la noche fue la entrada de Carmen Borrego a la casa. Fue recibida primero por su hijo, José María Almoguera, y luego por su 'amigo' Payasín, que esta vez se portó bien y no le lanzó un tartazo.

Carmen Borrego, John Guts y Belén Rodríguez, en el estreno de 'GH DÚO 4'. Mediaset España

El paso de Borrego por GH DÚO será un pequeño 'remember' de aquel Sálvame Okupa, ya que compartirá estancia con Belén Rodríguez. Pero no serán pareja, sino trío, ya que se suma John Guts. El mexicano hizo creer a Rodríguez que habían tenido una noche loca y ella no lograba recordarlo.

También competirán en trío Anita Williams, Manuel González y la hermana de este, Gloria. Solo ellos tres podrán convivir en la suite después de ganar la primera prueba de la edición. Los demás vivirán "en la miseria absoluta".

Cabe recordar que Anita y Manuel tuvieron una relación amorosa de tiras y aflojas en La isla de las tentaciones y Supervivientes 2025, con el 'huracán Montoya' de por medio.

La que se lió en su momento... #GHDúoEstreno pic.twitter.com/gQWkhIkXyI — Gran Hermano (@ghoficial) January 9, 2026

"¿Quién presenta esta edición?", preguntó con toda la sorna Raquel Salazar a Jorge Javier Vázquez, antes de acceder a la casa. Porque este jueves también al conductor se le propuso saldar una cuenta pendiente.

Vázquez y la madre de Noemí Salazar protagonizaron un brutal enfrentamiento en plató durante GH VIP 7, donde participaba la que fue concursante de Los Gypsy Kings.

Sin embargo, los dos quitaron hierro al asunto y asumieron que podían trabajar juntos sin problema. Raquel concursará junto a Antonio Canales.

Completan el listado de parejas dos cantantes, Mario Jefferson y Sonia Madoc. En los últimos días, se especuló con la posibilidad de que acompañara a la segunda Selena Leo, su otra mitad en Sonia y Selena antes de la polémica separación del dúo.