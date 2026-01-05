Ana Pastor, a la izquierda, y Mónica Carrillo y Matías Prats, a la derecha, en un montaje de BLUPER.

'Antena 3 Noticias' y 'El Objetivo' de Ana Pastor baten récords de audiencia tras la detención de Maduro en Venezuela

El informativo de Matías Prats y Mónica Carrillo marcó su mejor resultado en cuatro años con 2.535.000 espectadores.

Los espacios informativos de Atresmedia sacan músculo tras la detención de Nicolás Maduro y la última hora sobre EEUU y Venezuela.

Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de este domingo al marcar su mejor resultado en espectadores en cuatro años en el fin de semana.

El informativo que presentan Matías Prats y Mónica Carrillo lideró con un 23,6% de cuota de pantalla y 2.535.000 espectadores de media.

Deja muy por detrás a sus principales competidores: el Telediario 1 marca un 13,9% (1.502.000) y la edición de mediodía de Informativos Telecinco se conforma con un 8,1% (867.000).

Por su parte, laSexta Noticias también rindió bien gracias a la actualidad. El informativo de las 14:00 se apunta máximo de temporada con un 10,9% y 910.000 seguidores. En la mañana, la cobertura del canal privado firma un 9,5%.

Hay que decir que La 1 arrasó en la franja matinal al pinchar la señal del Canal 24 Horas para informar sobre la última hora sobre Maduro. El espacio registró un 24%.

Ya por la noche, laSexta se volvió a apuntar otro tanto al emitir El Objetivo de Ana Pastor para analizar la situación en Venezuela.

El programa se alzó como el más visto de su historia (desde que se reformuló en un formato de especiales) con 1.044.000 espectadores de media y un 8,3%, que es su mejor marca desde noviembre de 2024.

Por otra parte, La 1 se lleva el día (13,4%) tras liderar el prime time y la tarde con el cine. Antena 3 (11,5%) ocupa la tercera posición, mientras que Telecinco vuelve a firmar un pobre 7%.

laSexta (5,8%) gana por dos décimas a Cuatro (5,6%).

Como decíamos, La 1 se impone en prime time con la película Wonka (11,3% ) a la serie de Antena 3 Una nueva vida (11,1%).

Telecinco optó por emitir Fast & Furius X (8%) mientras que la nueva entrega de Cuarto Milenio obtiene un 5,2% en Cuatro.