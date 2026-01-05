'Antena 3 Noticias' y 'El Objetivo' de Ana Pastor baten récords de audiencia tras la detención de Maduro en Venezuela

Ana Pastor, a la izquierda, y Mónica Carrillo y Matías Prats, a la derecha, en un montaje de BLUPER.

Los espacios informativos de Atresmedia sacan músculo tras la detención de Nicolás Maduro y la última hora sobre EEUU y Venezuela.

Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de este domingo al marcar su mejor resultado en espectadores en cuatro años en el fin de semana.

El informativo que presentan Matías Prats y Mónica Carrillo lideró con un 23,6% de cuota de pantalla y 2.535.000 espectadores de media.

Deja muy por detrás a sus principales competidores: el Telediario 1 marca un 13,9% (1.502.000) y la edición de mediodía de Informativos Telecinco se conforma con un 8,1% (867.000).

Por su parte, laSexta Noticias también rindió bien gracias a la actualidad. El informativo de las 14:00 se apunta máximo de temporada con un 10,9% y 910.000 seguidores. En la mañana, la cobertura del canal privado firma un 9,5%.

¡WOW! MÁXIMO de @A3Noticias con su INFORMATIVO + VISTO en Fin de Semana DESDE ENERO DE 2022



📰 ARRASA con un 23.6% de share y una media de 2.535.000 espectadores



📰 LO + VISTO del día en TV



📰 Más de 3.7 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nvFRtf8a5l — Dos30' (@Dos30TV) January 5, 2026

Gran acierto del especial #ObjetivoVenezuela en el prime time de @laSextaTV



🔎 Alcanza un fantástico 8.5% de share y una media de 1.044.000 espectadores



🔎 Más de 4.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/sN08d6NVcM — Dos30' (@Dos30TV) January 5, 2026

Hay que decir que La 1 arrasó en la franja matinal al pinchar la señal del Canal 24 Horas para informar sobre la última hora sobre Maduro. El espacio registró un 24%.

Ya por la noche, laSexta se volvió a apuntar otro tanto al emitir El Objetivo de Ana Pastor para analizar la situación en Venezuela.

La cobertura especial de @sextaNoticias en la mañana de laSexta firma un fantástico 9.5% de share y una media de 566.000 espectadores



➡️ El informativo de las 14H firma MÁXIMO DE TEMPORADA con un 10.9% de share y una media de 910.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/NQYQbnppSd — Dos30' (@Dos30TV) January 5, 2026

El informativo 24 Horas destaca en la mañana de @la1_tve



📰 (8:00-9:49): Firma un 24% de share y una media de 302.000 espectadores



📰 (10:44-13:06): Firma un 13.2% y una media de 560.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jpttcBPCuj — Dos30' (@Dos30TV) January 5, 2026

El programa se alzó como el más visto de su historia (desde que se reformuló en un formato de especiales) con 1.044.000 espectadores de media y un 8,3%, que es su mejor marca desde noviembre de 2024.

Por otra parte, La 1 se lleva el día (13,4%) tras liderar el prime time y la tarde con el cine. Antena 3 (11,5%) ocupa la tercera posición, mientras que Telecinco vuelve a firmar un pobre 7%.

laSexta (5,8%) gana por dos décimas a Cuatro (5,6%).

Como decíamos, La 1 se impone en prime time con la película Wonka (11,3% ) a la serie de Antena 3 Una nueva vida (11,1%).

Telecinco optó por emitir Fast & Furius X (8%) mientras que la nueva entrega de Cuarto Milenio obtiene un 5,2% en Cuatro.