Ana María Aldón estalla contra Aurelio Manzano y amenaza con irse del plató de 'Fiesta': "Eres un tramposo"

Este pasado sábado 3 de enero, Fiesta no sólo ha estado dando la última hora informativa sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La actualidad del corazón ha tenido a Ana María Aldón como una de sus protagonistas.

La diseñadora ha comenzado 2026 siendo foco de críticas del clan Ortega Cano, según señalaba Aurelio Manzano. El periodista acusaba a la modista de ser culpable de que la familia del matador haya “sufrido en silencio” los presuntos ataques de Aldón.

El periodista venezolano expresaba que la familia Ortega Cano estaba dispuesta a dar un golpe sobre la mesa y ‘desenmascarar’ a Ana María Aldón. Manzano, además, acusaba a la diseñadora de ser la filtradora de información sensible sobre el clan de su exmarido.

“A esta señora la he visto sentada en innumerables platós hablando de la familia de su marido y del padre de su hijo, a los familiares de Ortega yo no los he visto sentados en un plató”, opinaba el colaborador.

“Ana María ha filtrado muchísima información de los Ortega Cano y puedo asegurar que le contó a un compañero de esta casa que estaba en crisis con Ortega para que él lo contara y se hablara del tema”, añadía.

Ana María Aldón, Emma García y Aurelio Manzano en 'Fiesta'. Mediaset

La diseñadora dijo ‘basta’ y se levantó para desmentir a su compañero de tertulia. “Lo que no voy a permitir es que se digan cosas sobre mí que no son verdad, si tú tienes pruebas de que yo he filtrado información de la familia te animo a que las saques, eres un tramposo”, advertía.

Pero lo que hizo que Aldón amenazara con dejar el plató vino cuando Manzano acusó a la diseñadora de llevar más de un año cebando su separación con el torero y así dar una exclusiva en una entrevista.

“Tú te metiste con Conchi Ortega Cano que es una señora de más de 80 años que está tranquila en su casa, que nunca ha hablado públicamente y nunca se ha metido con nadie”, le acusaba el panelista.

Tras estas palabras, la modista se levantó y amenazó definitivamente con marcharse. “¿Es que nadie de este plató va a decir que lo que este señor está contando es mentira? ¡Existen 16 horas de grabación de esa señora hablando de su familia y hasta enseñando las cartas personales de su hermano!”, exclamaba.

Ana María Aldón a punto de irse del plató de 'Fiesta'. Mediaset

Emma García tuvo que poner orden y salió a defender a la diseñadora. La presentadora le preguntó a qué venía sacar estas acusaciones. Manzano lo relacionó con las palabras que dijo tras la muerte de Michu. A pesar de la tensión, finalmente, Aldón no se marchó del plató.