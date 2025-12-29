José Mota: "Doy gracias de no haber llegado a un nivel tan alto de estrés como Buenafuente. Entiendo que decida parar"

Los sketches de José Mota volverán a despedir el año. El cómico manchego protagoniza su especial de Nochevieja número 25 en TVE, después de los ocho que hizo con el dúo Cruz y Raya, con Juan Muñoz, y 17 en solitario dividido en dos etapas.

El Juego de Camelar es el título elegido por Mota para el espacio que se emitirá antes de las Campanadas más musicales de la historia de RTVE, con el especial de La Oreja de Van Gogh y la retransmisión de las 12 uvas con Chenoa y Estopa.

Partiendo del pelotazo coreano de Netflix, el cómico pone la nota de humor a 2025, un año marcado por la polarización, en el que los políticos españoles competirán por una urna llena de un millón de papeletas en diferentes juegos.

"Yo pongo en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el desempeño público de un político. Pero la vida personal jamás la cuestiono", aclara Mota en conversación con BLUPER.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, será una de sus nuevas parodias. "Fue una incorporación de última hora", dice el humorista. "Tiene una voz bonita, radiofónica".

Las Campanadas ha sido el tema del mes tras la baja de Buenafuente. ¿Te hubiera gustado darlas?

No, no. Las di tres años y ya me basta con eso. Estuve un año con Juan [Muñoz, de Cruz y Raya] en 1994, y luego di otras dos con Anne [Igartiburu, en 2010 y 2011].

Fue feliz como una perdiz. Lo pasas muy mal cinco minutos antes, pero te vas con una satisfacción enorme porque has estado en el epicentro neurálgico de la emoción.

¿Te ha sorprendido lo que ha pasado con Buenafuente?

Si lo ha hecho será porque ha considerado que es lo que tiene que hacer. Es un grandísimo profesional. He coincidido con él en dos o tres entrevistas en su programa. No tengo una gran relación con él, pero por la distancia geográfica.

¿Tú has tenido que parar en un momento de alto volumen de trabajo o estrés?

Doy gracias de que hasta ese nivel todavía no me ha ocurrido. Buenafuente está sometido a un grandísimo estrés, porque él produce y está en primer línea de pantalla. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que una persona se quiera tomar un descanso y mirar primeramente por la salud.

Hablamos del especial. ¿Cómo se hace para que la gente no se te eche encima en un momento de tanta polarización?

Yo pongo en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el desempeño público de un político. Pero la vida personal o privada jamás la cuestiono, porque no tengo derecho a hacer eso.

Si un tipo que es político es mal gestor o considero que no está haciendo un trabajo adecuado, desde el punto de vista del pueblo, sí lo retrato.

¿Cómo surge la parodia a Óscar Puente, la gran novedad este año?

De la misma manera que imitaba a Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue una incorporación de ultimísima hora. Teníamos muchas más opciones, pero con el asunto de los trenes dije 'vale, podemos hacer una pequeña parodia'.

Yo siempre intento coger la esencia del personaje. De la voz no me ocupo tanto, porque es mucho más importante el contenido que el continente. Óscar Puente tiene una voz radiofónica, muy bonita. No tiene una voz parodiable en sí misma. Podría hacer un programa de radio.

Es un ministro muy tuitero. ¿Crees que lo va a encajar bien?

¿Por qué no? No es algo en lo que piense. No me adentro en cuestiones personales. Hacemos una parodia acerca de lo que tenemos que contar ahí [en el especial]. No considero que haga parodias sangrantes de ningún personaje.

¿Te ha contactado en el pasado algún político para intercambiar impresiones de los sketches?

Sí. María Teresa Fernández de la Vega contactó conmigo por una parodia que hice suya. Y sé por el entorno cercano también lo hizo Rubalcaba. No he tenido ningún desencuentro con ningún personaje, al menos, de puertas para fuera. Mi amigo Santiago Segura dice que a nadie le gusta que le imiten, pero de cara a la galería muestras esa mueca de sonrisa.

¿Tienes noticias de Moncloa o Casa Real?

Siempre que me he encontrado con Felipe VI ha sido súper agradable conmigo. Además, en una ocasión, cuando estuve con Irene Villa en el Palacio de la Zarzuela [en una recepción en 2015], me contó que veía con mucho agrado con sus hijas el especial de Fin de Año.

Fue después de hacerle una imitación [en el especial de la Nochevieja de 2014 Un país de cuento]. El Rey tiene un grandísimo sentido del humor. Me saludó y nos sentimos súper cómodos. La Reina Letizia también me lo ha comentado.

¿Y te impone que la Familia Real esté pendiente de tu trabajo?

No. No lo pienso porque siempre que hago una parodia a un personaje trato de hacerlo de forma constructiva porque la comedia es una semilla que donde cae, algo positivo florece. No estoy dándole vueltas. Yo me digo: 'Si yo lo viera, ¿a mí me agradaría ver esto? Bueno, no me incomoda. Voy a hacerlo'. Esa es siempre mi filosofía de trabajo.

¿Cómo se decide qué personajes se abordan y cuáles se quedan fuera?

No hay corte directo. Para cada Fin de Año planteamos alrededor de 80 sketches, y se quedan menos de 20. Vamos a lo que navega entre la crítica social y la comedia. Si no, entras en una cosa agria. La comedia te permite fotografiar la realidad y conseguir entre quien lo esté viendo una complejidad de sonrisa. Eso siempre es curativo y sanador.

¿La cadena pone líneas rojas?

No. Y lo tengo que decir bien alto. Esté el Gobierno que esté, jamás he tenido un solo comentario de 'oye José, quita esto'. Nunca. A veces el programa ha podido gustar más y otras veces menos. Porque no siempre estás en la misma regularidad. Es que es complicado hacer 25 especiales de Nochevieja. Son un huevo. Yo he trabajado con plena libertad en TVE.

¿Piensas en algún momento que va a ser tu último especial de Nochevieja?

En el momento que sienta que no me estoy divirtiendo o jugando, o termino siendo mercenario de esto. Pero no me ha ocurrido todavía, porque estoy alternando mis trabajos de comedia de televisión con un proyecto que acabó de terminar, que es el más grande de mi vida.

Es una película que se llama Arriba Tutto. Se estrenará en 2026 y he contado con Karra Elejalde, Olivia Molina, Diego Anido o Pablo Cabello, que es un niño de 7 años que es un absoluto descubrimiento. Es una historia muy bonita, me siento hiperfeliz.

José Mota se cuela en los hogares de los españoles en Nochevieja, ¿pero qué hace José Mota ese día?

Estoy tranquilo. La paso en familia, con mis hijos y mi mujer. Incluso habiendo estado en montaje, siempre tengo esa tensión de que se está emitiendo. ¡Pero si lo has montado tú, coño! El hecho de que está vivo y de que la gente lo está viendo, te otorga esa adrenalina última que tiene muchísima emoción y parte de temor.

¿Te lo pones en la tele?

Claro, mi familia lo ve. Este año no ha participado nadie. Quiero que los niños estén lo más anónimos a la pantalla. Me gusta mantenerlos en el off absoluto. Si alguna vez han hecho algo es porque han disfrutado muchísimo. Me chantajean emocionalmente.