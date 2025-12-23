El inesperado reencuentro de Paco León con Raquel Revuelta y sus disculpas en directo por su parodia en ‘Homo Zapping’

Somos música, el programa que conduce Manu Sánchez en Canal Sur, ha vivido un inesperado reencuentro: el de Paco León y Raquel Revuelta. El actor y director ha acudido al formato para hacer un repaso a su carrera y que rememoró su paso por Homo Zapping.

El sevillano logró hacerse popular por la imitación de varios presentadores y figuras televisivas como Matías Prats o el Rubén de El diario de Patricia. Ahora bien, lo que le terminó de encumbrar fueron sus parodias de Anne Igartiburu y Raquel Revuelta.

Especialmente eran sus imitaciones de la modelo en Estrenos de cartelera lo que hizo que el personaje casi se comiera al actor y tuviera que dejarlo, fichando por Aída y logrando así pasar a ser ‘el Luisma’

Por supuesto, surgió el hablar de cómo se concibió la parodia. Paco León recordaba que, realmente, el origen de sus imitaciones de Revuelta en Homo Zapping y de cómo también le sirvió para construir posteriormente su papel en Aída.

El origen estuvo en un personaje llamado María José, que era una “modelo sevillana arquetípica” y que parecía ser “pava a primera vista”. León lo creó dentro de sus ejercicios de improvisación en el Instituto de Teatro de Sevilla.

Paco León y Manu Sánchez en 'Somos música'. FORTA

Ese molde le sirvió para perfeccionarlo y convertirlo en lo que fue su parodia de Raquel Revuelta en Estrenos de cartelera. Cuando el programa de El Terrat comenzó a tener forma, fue el sevillano quien propuso que fuese él y no una actriz quien imitase a la Miss España 1989.

“Ella dice que bien, porque es un encanto y tiene mucho sentido del humor, pero debe ser raro cuanto menos. Que un tío te parodie y a todo el mundo le suene… Debió ser complicado, y todavía no sé si disculparme”, expresaba León a Manu Sánchez.

El actor, con humor, recordaba que eran “daños colaterales profesionales” de su imitación, que se convirtió en una de las más populares y también una de las más esperadas.

A pesar de ello, Revuelta se lo tomó con deportividad. De hecho, apareció en uno de los sketches, mostrando así su sentido del humor.

Seguimos sorprendiendo a Paco, con otra de las personas que ha marcado su vida y su trayectoria: Raquel Revuelta. ¡La cara de sorpresa que se queda, qué! 🫠😝



⭕️🎶 Síguelo EN DIRECTO en @canalsur y comenta con el hashtag 📲#SomosPacoLeón pic.twitter.com/WdAGvmrupb — Somos Música (@SomosMusicaCS) December 22, 2025

Paco León no dudaba en dedicarle palabras cariñosas a la maniquí. “Raquel es una mujer muy inteligente y con mucho sentido del humor”, compartía, para después pedirle perdón públicamente.

“Te pido perdón por las cosas del pasado, pero no era yo. ¡A mí me obligaron!”, expresaba el actor y director mirando directamente a la cámara… sin saber que la modelo estaba presente y a punto de entrar al plató.

Manu Sánchez le sorprendió al director de Carmina y amén, quien no dudó en abrazar a la también presentadora.

Revuelta revelaba cómo se sorprendió al verse imitada por primera vez. “Me quedé muerta”, reconocía a Sánchez y León.

“Me quedé noqueada, absolutamente shockeada. Luego ya me di cuenta del programa que era”, continuaba explicando.

Raquel Revuelta, Paco León y Manu Sánchez en 'Somos música'. FORTA

Cuando Manu Sánchez le preguntó a la modelo si le molestó, ella lo rechazó de pleno. El principal motivo era que nunca se sintió “identificada” con la parodia.

“Sinceramente, os juro que no me afectaba. Yo soy avispada y se me daba bien el medio, por eso no me identificaba con su papel. A día de hoy sigo viéndolo, no me queda más remedio. Cuando me muera, que ocurrirá en algún momento, seguirá. No vamos a poder matarlo”, expresó con humor.