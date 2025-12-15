Toñi Moreno, confirmada como presentadora para las Campanadas 2025: "A mis 52 años estoy nerviosísima"

La presentadora Toñi Moreno, 52 años, ha sido una de las elegidas para dar la bienvenida al nuevo año 2026. Acompañada de Enrique Romero y Ana Hinestrosa, formará parte del trío elegido por Canal Sur para despedir el 2025.

La cadena autonómica andaluza ha seleccionado a tres de sus rostros más reconocibles de la programación semanal para liderar la retransmisión más importante del año.

Toñi Moreno y Ana Hinestrosa llegan desde el espacio matinal de Canal Sur, mientras que Enrique Romero es la cara de Toros para todos y la voz de las retransmisiones taurinas.

Los tres toman el relevo de Modesto Barragán y Paz Santana, que estuvieron al frente de las Campanadas del año anterior. En esta ocasión, además, se suma como gran reclamo el marco de Sierra Nevada, en Granada, que servirá de espectacular telón de fondo para decir adiós al 2025.

Durante la presentación navideña, Toñi Moreno sorprendió con una confesión muy humana sobre cómo vive este reto: "Muchas veces me preguntan si me pongo nerviosa. Yo siempre suelo decir que, a estas alturas del partido con 52 años, pues no.

"Me tengo que tragar todas mis palabras, estoy nerviosísima", reconoció entre bromas la presentadora andaluza.

La presentadora dejó claro que siente estas Campanadas como un reconocimiento a su trabajo en la cadena. "Las cadenas, normalmente, premian a la gente que durante el año se dejan la piel, lo hace bien y tiene buenos resultados".

Las Campanadas en Canal Sur

"Yo he recibido las Campanadas como un premio, estamos emocionados", afirmó, antes de recordar que el único año que no vivió las Campanadas con Canal Sur "que malamente" le fue.

Si hay una frase que puede enganchar al espectador es la dejó Enrique Romero al rememorar un momento límite de su vida.

"Hace cuatro años, yo vi las Campanadas de Canal Sur en la UCI de un hospital, estaba allí medio muerto", contó ante los medios.

El presentador relató que una enfermera le ofreció tomar las uvas y su respuesta fue clara: "Si es con Canal Sur, sí". "Me las tomé allí, y cuatro años después las vamos a dar nosotros. ¡Qué mejor premio, estamos vivos!", remató, aportando un potente componente emocional a esta elección.

🔴 Este año nos comemos las uvas en Canal Sur con...

🥁🥁🥁🥁



¡Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa!



Sigue la presentación de nuestra Programación de Navidad en 👇

📺 https://t.co/ZwQPrpalC7



🎄 #SúbeteANuestraNavidad pic.twitter.com/tVFPFSPAGJ — CanalSur Más (@canalsurmas) December 15, 2025

La propuesta de Canal Sur llega en un contezto de fuerte competencia televisiva por las Campanadas, también a nivel nacional.

RTVE aún no ha confirmado a sus presentadores tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, lo que añade más expectación.

En paralelo, Atresmedia repetirá con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, mientras que Mediaset confiará en Sandra Barneda y Xuso Jones para su retransmisión de fin de año.

Con este panorama, Canal Sur busca diferenciarse con rostros muy queridos en Andalucía, una historia personal que conecta con el público y la imagen icónica de Sierra Nevada como escenario de fondo.